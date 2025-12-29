Borsa İstanbul’da son haftaların en dikkat çekici fiyat hareketlerinden biri Akın Tekstil’den (ATEKS) geldi.

Şirket yönetim kurulunun geçtiğimiz hafta açıkladığı devasa orandaki bedelsiz sermaye artırımı kararı, hisse senedinde adeta bir domino etkisi yarattı.

HİSSELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YORUMLAR İÇİN FORUMA TIKLAYIN!



KARAR SONRASI TAVAN SERİSİ BAŞLADI

Piyasaların merakla beklediği ve yüzde 2000’i aşan bedelsiz potansiyelinin duyurulması, hissede sert bir alım dalgası başlattı.

Kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) düşmesiyle birlikte geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ATEKS, yeni haftaya da tavan fiyattan “merhaba” dedi.

Yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşan hisse, haftanın ilk işlem gününde 175 TL seviyesine demir atarak tavan serisini bozmadı.

YILLIK ZARAR KAZANCA DÖNÜŞTÜ

ATEKS’teki bu agresif yükseliş, şirketin yıllık borsa performansını da tamamen değiştirdi.

Yıl içinde 70 TL bandında seyreden hisse, başlayan ralli ile birlikte 179 TL zirvesini görerek senelik bazdaki tüm değer kayıplarını telafi etti.

Sadece son bir ayda yatırımcısına yüzde 121 oranında getiri sağlayan Akın Tekstil, 2024’ün son çeyreğinde Borsa İstanbul’un en çok konuşulan ve işlem hacmiyle dikkat çeken hisseleri arasına adını yazdırmış oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

