Sabancı Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarında en dikkat çekici iyileşmeyi net dönem kârı kaleminde yaşadı. Şirket, 2024 yılı sonunda açıkladığı 20.254.961.000 TL’lik net dönem zararını geride bırakarak, 2025 yılını 3.793.369.000 TL net kâr ile tamamladı.

OPERASYONEL PERFORMANS VE VARLIK YAPISI

Holdingin gelir tablosu ve bilançosundaki diğer önemli değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Satış Gelirleri: Satışlar bir önceki yıla göre %1 oranında hafif bir düşüşle 1.172.620.339.000 TL olarak kaydedildi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılığın göstergesi olan FAVÖK, %14 artış göstererek 97.417.397.000 TL’ye yükseldi.

Toplam Varlıklar: Şirketin toplam varlıkları, 2025’in üçüncü çeyreğine kıyasla %5 artarak 4.101.380.927.000 TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %2 oranında sınırlı bir artışla 361,2 milyar TL oldu.

Net Borç: Holdingin net borç yükü %16 artarak 241,7 milyar TL seviyesine çıktı.

PİYASA VERİLERİ VE HİSSE DURUMU

4 Mart 2026 tarihi itibarıyla SAHOL hisseleri piyasalarda şu verilerle işlem gördü:

Hisse Fiyatı: 93,80 TL.

Piyasa Değeri: 197,0 milyar TL.

F/K Oranı: 51,94.

PD/DD Oranı: 0,55.

Hisse Performansı: Hisse, son dönemde en yüksek 112,60 TL (16 Şubat) seviyesini görürken, en düşük 75,20 TL (14 Kasım) seviyesini test etti.