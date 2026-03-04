Şirketin 2025 yılı genelindeki operasyonel performansı, maliyetlerin ve piyasa koşullarının etkisiyle baskı altında kaldı:

Satışlar: Bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 azalarak 4.928.015.828 TL seviyesine geriledi.

Brüt Kâr: %18’lik bir düşüşle 917.086.384 TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK: %34 oranında sert bir düşüş kaydederek 586.564.476 TL’ye indi.

Net Dönem Zararı: Şirket, yılı 485.402.416 TL net dönem zararı ile kapattı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 247,8 milyon TL'lik zarara göre %96'lık bir artışı temsil ediyor.

BİLANÇO VERİLERİ VE ÖZKAYNAK ARTIŞI

Şirketin varlık yapısı ve borçluluk durumunda ise şu değişimler gözlemlendi:

Toplam Varlıklar: %1 oranında sınırlı bir düşüşle 10.517.552.637 TL oldu.

Duran Varlıklar: %4 artışla 6,24 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar: Net zarara rağmen özkaynaklar %10 oranında artarak 5.896.946.291 TL’ye yükseldi.

Net Borç: Şirketin net borcu %5 artışla 2.775.139.556 TL seviyesine ulaştı.