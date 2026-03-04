İşbir Sentetik (ISSEN), 2025 4. çeyrek finansal raporunu açıkladı. Gelir kalemlerinde ve kârlılık oranlarında düşüş yaşandığını duyurdu. Şirketin operasyonel kârını temsil eden FAVÖK ve net dönem kârı verileri, geçtiğimiz yıla oranla negatif bir seyir izledi.
Şirketin 2025 yılı genelindeki operasyonel performansı, maliyetlerin ve piyasa koşullarının etkisiyle baskı altında kaldı:
Satışlar: Bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 azalarak 4.928.015.828 TL seviyesine geriledi.
Brüt Kâr: %18’lik bir düşüşle 917.086.384 TL olarak gerçekleşti.
FAVÖK: %34 oranında sert bir düşüş kaydederek 586.564.476 TL’ye indi.
Net Dönem Zararı: Şirket, yılı 485.402.416 TL net dönem zararı ile kapattı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 247,8 milyon TL'lik zarara göre %96'lık bir artışı temsil ediyor.
BİLANÇO VERİLERİ VE ÖZKAYNAK ARTIŞI
Şirketin varlık yapısı ve borçluluk durumunda ise şu değişimler gözlemlendi:
Toplam Varlıklar: %1 oranında sınırlı bir düşüşle 10.517.552.637 TL oldu.
Duran Varlıklar: %4 artışla 6,24 milyar TL seviyesine ulaştı.
Özkaynaklar: Net zarara rağmen özkaynaklar %10 oranında artarak 5.896.946.291 TL’ye yükseldi.
Net Borç: Şirketin net borcu %5 artışla 2.775.139.556 TL seviyesine ulaştı.