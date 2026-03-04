İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY), 2025 yılına ait 4. çeyrek finansal raporunu paylaştı. Şirketin finansal verileri, satışlardaki sınırlı artışa rağmen net dönem zararındaki derinleşmeyi ortaya koydu.
Şirketin gelir tablosu ve bilançosundaki temel değişimler şu şekilde gerçekleşti:
Satışlar: Bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış göstererek 3.372.746.460 TL seviyesine yükseldi.
Brüt Kâr: %4'lük bir artışla 391.911.378 TL olarak kaydedildi.
Net Dönem Karı/Zararı: Şirketin 2024 yılı sonunda 297,4 milyon TL olan net dönem zararı, %14 oranında artarak 2025 yılı sonunda 339.908.690 TL zarara ulaştı.
FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, -277.006.248 TL ile negatif seyrini sürdürdü.
Varlıklar ve Borç Yapısı: Toplam varlıklar %7 azalarak 5.968.649.333 TL'ye gerilerken, net borç pozisyonu -94,1 milyon TL olarak açıklandı. Özkaynaklar ise %18 artışla 710,7 milyon TL’ye ulaştı.