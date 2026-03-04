Şirketin gelir tablosu ve bilançosundaki temel değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Satışlar: Bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış göstererek 3.372.746.460 TL seviyesine yükseldi.

Brüt Kâr: %4'lük bir artışla 391.911.378 TL olarak kaydedildi.

Net Dönem Karı/Zararı: Şirketin 2024 yılı sonunda 297,4 milyon TL olan net dönem zararı, %14 oranında artarak 2025 yılı sonunda 339.908.690 TL zarara ulaştı.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, -277.006.248 TL ile negatif seyrini sürdürdü.

Varlıklar ve Borç Yapısı: Toplam varlıklar %7 azalarak 5.968.649.333 TL'ye gerilerken, net borç pozisyonu -94,1 milyon TL olarak açıklandı. Özkaynaklar ise %18 artışla 710,7 milyon TL’ye ulaştı.