Bilişim ve telekomünikasyon sektörünün öncü kuruluşu Türk Telekom (TTKOM), 2025 yılı finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin yayımladığı verilere göre, net dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine oranla iki katından fazla artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi.
Türk Telekom’un gelir tablosundaki temel kalemler, 2024 yılının aynı dönemine göre belirgin bir yükseliş grafiği çizdi:
Satışlar: Bir önceki yıl 211,5 milyar TL olan satış gelirleri, %14 artarak 242,2 milyar TL seviyesine ulaştı.
Brüt Kâr: %30’luk bir artışla 77,8 milyar TL’den 101,2 milyar TL’ye yükseldi.
FAVÖK: Operasyonel kârlılığı temsil eden FAVÖK rakamı, %28 artışla 99,1 milyar TL olarak kaydedildi.
Net Dönem Kârı: Şirket, net kârını %108 oranında artırarak 11 milyar TL’den 22,9 milyar TL seviyesine taşıdı.
BİLANÇO VE VARLIK YAPISI GÜÇLENİYOR
Şirketin toplam varlıkları, 2025 yılının üçüncü çeyreğine (2025/09) kıyasla %18 oranında artarak 426,6 milyar TL’ye ulaştı. Bilançodaki diğer dikkat çekici kalemler ise şu şekilde gerçekleşti:
Dönen Varlıklar: %72 gibi yüksek bir artışla 115,1 milyar TL’ye yükseldi.
Duran Varlıklar: %6 artışla 311,5 milyar TL oldu.
Net Borç: Şirketin net borcu bu dönemde %2 oranında hafif bir düşüş göstererek 58 milyar TL seviyesine geriledi.
Özkaynaklar: 212,4 milyar TL seviyesini korudu.