Türk Telekom’un gelir tablosundaki temel kalemler, 2024 yılının aynı dönemine göre belirgin bir yükseliş grafiği çizdi:

Satışlar: Bir önceki yıl 211,5 milyar TL olan satış gelirleri, %14 artarak 242,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr: %30’luk bir artışla 77,8 milyar TL’den 101,2 milyar TL’ye yükseldi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılığı temsil eden FAVÖK rakamı, %28 artışla 99,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Net Dönem Kârı: Şirket, net kârını %108 oranında artırarak 11 milyar TL’den 22,9 milyar TL seviyesine taşıdı.

BİLANÇO VE VARLIK YAPISI GÜÇLENİYOR

Şirketin toplam varlıkları, 2025 yılının üçüncü çeyreğine (2025/09) kıyasla %18 oranında artarak 426,6 milyar TL’ye ulaştı. Bilançodaki diğer dikkat çekici kalemler ise şu şekilde gerçekleşti:

Dönen Varlıklar: %72 gibi yüksek bir artışla 115,1 milyar TL’ye yükseldi.

Duran Varlıklar: %6 artışla 311,5 milyar TL oldu.

Net Borç: Şirketin net borcu bu dönemde %2 oranında hafif bir düşüş göstererek 58 milyar TL seviyesine geriledi.

Özkaynaklar: 212,4 milyar TL seviyesini korudu.