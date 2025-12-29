Türkiye Fırıncılar Federasyonu, artan maliyetler ve yeni yıl zam beklentileri gölgesinde vatandaşın yüreğine su serpen bir açıklama yaptı.

Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, temel gıda maddesi olan ekmekte uzun vadeli bir fiyat istikrarı hedeflediklerini belirtti.

"KİLOGRAMI 75 TL'Yİ GEÇMEYECEK"

Başkan Balcı, yaptığı açıklamada fiyat politikasının net çizgilerini çizdi.

Vatandaşın alım gücünü korumayı öncelik haline getirdiklerini belirten Balcı, "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak.

Bu tarihe kadar yeni bir zam yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, önümüzdeki yaklaşık 1,5 yıllık süreçte ekmek fiyatlarında tavan fiyat uygulamasının süreceği anlamına geliyor.

MEVCUT FİYATLAR NASIL BELİRLENMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere, son fiyat düzenlemesi 1 Ağustos tarihinde yapılmıştı.

Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle yüzde 20’lik bir fiyat artışına gidilmiş ve ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL olarak sabitlenmişti.

Şu anda Türkiye genelinde uygulanan tarife ise şöyle:

• 200 gram ekmek: 12,5 TL

• 240 gram ekmek: 15 TL

Federasyonun bu kararıyla birlikte, 2025 yılı boyunca ve 2026'nın yaz aylarına kadar bu fiyatların (gramaj/fiyat dengesi korunarak) tezgahlarda kalması bekleniyor.