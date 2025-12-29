Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği "temettü" takviminde bu hafta dört önemli şirket yer alıyor.

Yılbaşının hemen öncesinde ve yeni yılın ilk günlerinde hesaplara geçecek olan ödemeler, yatırımcılar için ek bir nakit akışı sağlayacak.

Haftanın en dikkat çeken ödemesini hisse başına net 5,54 TL ile Kütahya Şeker yaparken, Meditera ise taksitli ödeme planının son aşamasını gerçekleştirecek.

İŞTE BU HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ VE DETAYLAR

Ödemeler, "hak kullanım tarihi" baz alınarak iki gruba ayrılıyor. Yatırımcıların nakit ödemeleri hesaplarında görecekleri tarihler ise T+2 kuralı gereği farklılık gösteriyor.

1. Grup: Bugün (29 Aralık) Hak Kullanımı Başlayanlar



Haftanın ilk işlem gününde Kütahya Şeker ve Pasifik GYO hissedarları temettü hakkı kazandı. Bu şirketlerin ödemeleri 31 Aralık tarihinde hesaplara yatacak.

• Kütahya Şeker (KTSKR):

o Brüt: 6,5217391 TL

o Net: 5,5434782 TL

• Pasifik GYO (PSGYO):

o Brüt/Net: 0,0112706 TL

2. Grup: Çarşamba (31 Aralık) Hak Kullanımı Başlayanlar



Haftanın ortasında ise Tekfen Holding ve Meditera sahneye çıkacak. Bu hisseleri 30 Aralık kapanışına kadar elinde bulunduranlar temettü almaya hak kazanacak.

Ödemeler ise yeni yılın ilk haftasında, 5 Ocak tarihinde hesaplara geçecek.

• Tekfen Holding (TKFEN):

o Brüt: 0,3318530 TL

o Net: 0,2820750 TL

• Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR):

o Şirket, 3 taksit halinde yaptığı ödemenin 3. taksitini gerçekleştiriyor.

o Taksit Tutarı (Net): 0,0714285 TL

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Temettü ödemelerinden faydalanmak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli kural hak kullanım tarihidir.

Yatırımcının, belirtilen hak kullanım tarihinde (borsa açılışında) ilgili hisse senedine sahip olması gerekir.

Hissenin o gün alınması durumunda temettü hakkı kazanılmaz; bir gün öncesinden (kapanış itibarıyla) portföyde bulunması şarttır.