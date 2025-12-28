Türkiye ekonomisinde 2025 yılı boyunca sürdürülen sıkılaşma politikalarının ardından, 2026 Ocak ayı itibarıyla faiz indirim döngüsünün başlaması gündemde. Piyasalar, bu hamlenin sermaye piyasalarına nasıl yansıyacağını tartışırken, analistler Borsa İstanbul için iyimser senaryoları öne çıkarıyor.

Mevduattan Kaçış, Hisse Senedine Dönüş

Faizlerin düşmesiyle birlikte, yatırımcılar için bir süredir "güvenli liman" olan yüksek mevduat faizlerinin cazibesini kaybetmesi bekleniyor. Bu durumun, yerli yatırımcıyı yeniden pay piyasalarına yönlendirerek borsada likidite artışını tetikleyeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabit getirili araçlardan çıkan fonların, büyüme potansiyeli yüksek sanayi ve teknoloji hisselerine akması öngörülüyor.

Şirketlerin Finansman Yükü Hafifliyor

Ocak 2026'da yapılacak bir faiz indirimi, sadece yatırımcı bazlı değil, şirket karlılıkları açısından da kritik önem taşıyor. Düşük Maliyetli Borçlanma: Kredi faizlerindeki düşüş, borçlu şirketlerin faiz giderlerini azaltarak net karlılıklarını yukarı çekecek.

Yatırım İştahı: Finansman maliyetlerinin gerilemesiyle birlikte, şirketlerin 2026 yılı yatırım planlarını hızlandırması ve kapasite artışına gitmesi bekleniyor.

Lokomotif Sektörler Hangileri Olacak?

Piyasa uzmanlarına göre faiz indiriminden en hızlı etkilenecek sektörlerin başında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve Otomotiv geliyor. Kredi faizlerindeki düşüşün konut ve araç talebini doğrudan canlandırması, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirket hisselerinde sert yükselişleri beraberinde getirebilir. Ayrıca, perakende ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinin de artan iç taleple birlikte pozitif ayrışması bekleniyor.

Analist Uyarısı: "Fiyatlamalara Dikkat"

Analistler, faiz indiriminin borsa için büyük bir fırsat olduğunu belirtmekle birlikte bir uyarıda da bulunuyor: "Piyasa, faiz indirimi beklentisini önceden satın almış olabilir. Ocak ayında karar açıklandığında kısa süreli kâr satışları görülebilir ancak orta ve uzun vadede düşük faiz ortamı borsayı her zaman destekler."

2026’nın ilk çeyreğinde küresel piyasaların seyri ve enflasyon verileri, Borsa İstanbul’un bu olası faiz indirimine vereceği tepkinin kalıcılığını belirleyen ana unsurlar olacak.