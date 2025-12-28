Yılın en büyük sürprizi kuşkusuz XRP kanadından geldi. Uzun süredir devam eden hukuki belirsizliklerin dağılmasıyla birlikte XRP ETF’leri, piyasaya giriş yaptığı andan itibaren milyar dolarlık hacimlere ulaştı. Bazı ticaret seanslarında XRP fonlarına yönelik talebin Bitcoin’i bile gölgede bırakması, yatırımcıların artık "dijital altın" dışında da güvenli limanlar aradığını kanıtladı. Bu başarıyı, Solana ve diğer büyük projeler için peş peşe gelen ETF onayları takip ederek piyasadaki ürün çeşitliliğini zirveye taşıdı.

Washington’daki Değişim ve "Kripto Başkenti" Vizyonu

Bu devasa büyümenin arkasındaki en büyük itici güç ise ABD’deki siyasi iklimin tamamen değişmiş olması. Washington’dan gelen kripto dostu sinyaller ve regülatörlerin daha esnek bir yaklaşım sergilemesi, dev varlık yönetim şirketlerinin önündeki engelleri birer birer kaldırdı. ABD’nin küresel bir kripto merkezi olma hedefi, sadece bireysel yatırımcıyı değil, en muhafazakar emeklilik fonlarını bile bu varlıklara yönlendirdi. Bitcoin’in ulusal stratejik rezerv olarak değerlendirilmesi senaryosu ise piyasadaki iyimserliği diri tutan en büyük spekülasyon olmaya devam ediyor.

Korelasyon Riski ve 2026 Belirsizliği

Ancak bu kurumsallaşma, beraberinde yeni riskleri de getiriyor. Kripto paralar artık teknoloji hisseleriyle (Nasdaq) neredeyse birebir korelasyonla hareket etmeye başladı. Bu durum, kriptonun "bağımsız varlık" kimliğine zarar verirken, makroekonomik sarsıntılara karşı daha kırılgan bir yapı oluşturuyor. Analistler, 2025’teki bu büyük coşkunun ardından 2026 yılında piyasada bir yorgunluk emaresi görülebileceği ve yatırımcıların kâr realizasyonu nedeniyle sert bir düzeltme ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.