Kripto para piyasası, dijital tarihin en büyük ve en soğukkanlı soygunlarından birine şahitlik ediyor. Bir kripto "balinası", sadece saniyeler süren bir dikkatsizlik sonucunda tam 50 milyon dolarını (yaklaşık 1.7 milyar TL) dolandırıcılara kaptırdı.

SANİYELER İÇİNDE GELEN YIKIM

Olay, "Adres Zehirleme" (Address Poisoning) adı verilen son derece sinsi bir yöntemle gerçekleşti. Dolandırıcılar, kurbanın cüzdan adresine çok benzeyen, sadece orta karakterleri farklı olan sahte bir adres türetti. Yatırımcı, büyük transferi yapmadan önce işlem geçmişindeki bu sahte adresi "kendi adresi" sanarak kopyaladı ve onay düğmesine bastı.

"KENDİ HATANLA BENİ ZENGİN ETTİN"

50 milyon doların hesaptan çıkmasından sadece dakikler sonra, dolandırıcıdan kurbanın boş kalan cüzdanına "0" değerli bir işlem daha geldi. Bu işlemin içine gizlenmiş notta yazanlar ise olayı bir hırsızlıktan çok, karanlık bir gövde gösterisine dönüştürdü:

"Kendi hatanla beni zengin ettin. Blok zinciri affetmez, sadece izler. Bu parayı asla geri alamayacaksın, ama bu sana hayatının en pahalı dersi olsun."

Bu mesajın ardından çalınan 50 milyon dolar, izleme araçlarını atlatmak için binlerce küçük parçaya bölünerek "mixer" platformlarına aktarıldı ve dijital dünyada sırra kadem bastı.

SERVETİNİZİ KORUMAK İÇİN 5 ALTIN KURAL

Bu trajik olay, kripto dünyasında hiçbir cüzdanın tamamen güvende olmadığını bir kez daha kanıtladı. İşte benzer bir pusuya düşmemek için yapmanız gerekenler:

"Kopyala-Yapıştır" Tuzağına Düşmeyin: İşlem geçmişindeki adresleri asla doğrudan kopyalamayın. Dolandırıcılar, sizin adresinize çok benzeyen sahte adreslerle geçmişinizi "zehirlemiş" olabilir.

Adres Rehberi (Whitelist) Kullanın: Sık kullandığınız adresleri borsalarda veya cüzdanlarda "güvenli liste"ye kaydedin. Böylece her seferinde manuel kopyalama yapmak zorunda kalmazsınız.

Sadece Başına ve Sonuna Bakmayın: Dolandırıcılar, adresin ilk ve son 4-5 karakterini aynı yapabiliyor. Adresi mutlaka ortasından da birkaç karakterle kontrol edin.

Mutlaka Test Gönderimi Yapın: 50 milyon dolar da olsa, 100 dolar da olsa; önce çok küçük bir miktar (örneğin 1-2 dolar) gönderin. Paranın ulaştığını görmeden ana bakiyeyi yola çıkarmayın.

QR Kod Tercih Edin: Adresleri elle kopyalamak yerine imkanınız varsa doğrudan QR kod okutmak hata payını minimuma indirir.