Kripto para dünyasında gözler sadece Fed’in bastığı milyarlarda değil, dev bankaların yayınladığı analizlerde! Bitcoin 87-88 bin dolar bandında yatay seyrederken, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan, yatırımcıları heyecanlandıran o raporu yayınladı: Bitcoin için üç haneli rakamlar (100.000$ ve üzeri) sadece bir başlangıç olabilir!

"BITCOIN ALTINA GÖRE HALA BEDAVA!"

JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, Bitcoin'in mevcut değerlemesini altınla kıyasladı. Bankanın analizine göre:

Hedef 170.000 Dolar: Bitcoin, altına benzer bir yatırım aracı olarak kabul edilirse, volatilitesi dengelendiğinde olması gereken "adil değer" tam 170 bin dolar.

Kurumsal Akın: BANKA, MicroStrategy gibi devlerin alımlarının ve ETF kanalıyla gelen sıcak paranın piyasayı 2025 sonuna kadar bu hedefe taşıyabileceğini öngörüyor.

FED MATBAASI VE TOM LEE’DEN DESTEK GELDİ

Piyasadaki bu iyimserlik sadece JPMorgan ile sınırlı değil. Haber merkezimize düşen diğer kritik detaylar ise şöyle:

Fed’den 2,5 Milyar Dolarlık İlaç: Fed, bankaların nakit ihtiyacını karşılamak için 2,5 milyar doları daha sisteme enjekte etti. Uzmanlar, bu likidite bolluğunun eninde sonunda Bitcoin grafiğine yansıyacağını söylüyor.

Fed matbaayı çalıştırdı: Bankalara 2,5 milyar dolar taze nakit!

Tom Lee’den "3 Ay" Uyarısı: Ünlü analist Tom Lee, önümüzdeki 90 gün içinde "monster move" (devasa hareket) beklediğini yineleyerek, 88 bin dolar altındaki sarkmaların bir alım fırsatı olduğunu iddia etti.

Bitcoin'deki düşüş fırsat mı? Ünlü analistten 3 aylık "Dev" tahmin!

ETHEREUM’DA DURUM NE?

JPMorgan analistleri Ethereum için de pozitif ancak Bitcoin kadar agresif değil. Kurumsal yatırımcının şu an için "Dijital Altın" olarak gördüğü Bitcoin'e öncelik verdiği, ancak Ethereum'un ağ güncellemeleriyle 2026 başında büyük bir atak yapabileceği belirtiliyor.

Önemli Not: Bu içerikte yer alan bilgiler, Fed verileri, JPMorgan raporları ve analist tahminleri doğrultusunda hazırlanmış olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasaları yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önerilir.