ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sisteminde baş gösteren nakit sıkışıklığını gidermek için operasyonlarına hız verdi. Repo işlemleri üzerinden piyasaya 2,5 milyar dolarlık taze likidite enjekte eden Fed, sistemin dişlilerini yağlamaya devam ediyor.

Fed matbaayı çalıştırdı: Bankalara 2,5 milyar dolar taze nakit!

TOM LEE’DEN 3 AYLIK "MONSTER" (DEVASA) RALLİ BEKLENTİSİ

Piyasadaki bu ufak geri çekilmeyi değerlendiren Fundstrat kurucusu Tom Lee, yatırımcılara sabırlı olmaları yönünde çağrı yaptı. Lee’ye göre önümüzdeki 3 ay, Bitcoin ve Ethereum için "yılın en iyi dönemi" olacak:

Düşüş Kalıcı Değil: Lee, 88 bin doların altındaki seyri bir "nefes tazeleme" olarak görüyor ve bu seviyelerin aslında bir alım fırsatı olduğunu savunuyor.

Likidite Patlaması: Fed'in piyasaya sürdüğü milyar dolarların henüz kripto fiyatlarına tam yansımadığını söyleyen analist, önümüzdeki 90 gün içinde "monster move" (devasa hareket) beklediğini yineledi.

Faiz İndirimi Yakıt Olacak: ABD'de beklenen faiz indirimleri ile Fed'in likidite desteği birleştiğinde, Bitcoin'in 2025'e rekor tazeleyerek girmesi işten bile değil.

PİYASA NEDEN KARARSIZ?

Şu anki tabloyu özetlemek gerekirse; Fed piyasayı paraya boğuyor, bankalar rahatlıyor ancak Bitcoin kısa vadeli dirençleri aşmak için güç topluyor. Teknik analistler, 87.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğunu, bu bölgenin korunması halinde Tom Lee'nin bahsettiği o "dev" hareketin her an başlayabileceğini vurguluyor.

Fed matbaayı çalıştırdı, ünlü analist hedefini verdi. Şimdi gözler, milyar dolarlık bu nakit akışının ne zaman Bitcoin grafiklerine "yeşil mum" olarak yansıyacağına çevrildi.

Önemli Not: Bu içerikte yer alan bilgiler, Fed verileri ve dünyaca ünlü analistlerin tahminleri doğrultusunda hazırlanmış olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasaları yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız veya bir finans uzmanına danışmanız önerilir.