Küresel piyasaların yakından takip ettiği İsviçreli banka UBS, emtia piyasalarına yönelik raporunu güncelledi.

2025’in son haftasında gelen revize, altın yatırımcılarının yüzünü güldürecek cinsten. Banka, daha önceki "iyimser" tahminlerini "çok daha güçlü" beklentilerle değiştirdi.

İLK ÜÇ ÇEYREKTE RALLİ BEKLENTİSİ

UBS analistleri, 2026 yılının büyük bölümünde altında yukarı yönlü sert hareketler bekliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, 2026'nın mart, haziran ve eylül aylarını kapsayan ilk üç çeyreği için ons altın fiyat hedefi güncellendi.

Daha önce bu periyot için 4.500 dolar seviyesini işaret eden UBS, hedefini 500 dolar birden artırarak 5.000 dolar/ons seviyesine çekti. Bu tahmin, altının önümüzdeki 9 ay boyunca tarihi zirveleri zorlayabileceği anlamına geliyor.

YIL SONU KAPANIŞ TAHMİNİ: 4.800 DOLAR

UBS raporunda, yılın son çeyreği için de bir projeksiyon yer aldı. Yılın ilk üç çeyreğinde 5.000 doları test etmesi beklenen değerli metalin, 2026 sonunda bir miktar dengelenerek yılı 4.800 dolar seviyelerinde kapatması öngörülüyor.

Bu revizyon, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve merkez bankalarının altın talebinin 2026 yılında da devam edeceği şeklinde yorumlandı.