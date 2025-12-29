Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Sarı metal yeni rekor ile güne merhaba dedi.
Piyasalarda gram altın, çeyrek altın, ons altın ve yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. 2025’in bitmesine sayılı günler kala altın yeni haftaya rekorla başladı.
Gram altın TSI 02.00 itibarıyla 6279.53 TL’ye yükselerek yeni rekorunu kırdı.
Altın fiyatları TSI 07.09 itibarıyla şu şekilde:
ONS ALTIN
Alış: 4.509,95 dolar
Satış: 4.510,59 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 6.224,63 TL
Satış: 6.225,51 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.959,41 TL
Satış: 10.178,72 TL
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.