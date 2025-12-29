Piyasalarda gram altın, çeyrek altın, ons altın ve yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor. 2025’in bitmesine sayılı günler kala altın yeni haftaya rekorla başladı.

Gram altın TSI 02.00 itibarıyla 6279.53 TL’ye yükselerek yeni rekorunu kırdı.

Altın fiyatları TSI 07.09 itibarıyla şu şekilde:

ONS ALTIN

Alış: 4.509,95 dolar

Satış: 4.510,59 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.224,63 TL

Satış: 6.225,51 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.959,41 TL

Satış: 10.178,72 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.