İstanbul’un her iki yakasında fiyatlar lojistik farklılıklar nedeniyle değişkenlik gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 51.87 TL, motorinin litresi 53.27 TL ve LPG’nin litresi 28.51 TL olarak belirlendi.

Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar bir miktar daha düşük seyrederek; benzin 51.70 TL, motorin 53.10 TL ve LPG 27.88 TL'den satışa sunuluyor.

ANKARA’DA FİYATLAR YÜKSELİŞTE

Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları İstanbul'a göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Ankara'da bir litre benzin 52.73 TL olurken, motorin fiyatı 54.28 TL seviyesine ulaştı. Araç sahipleri LPG için ise litre başına 28.40 TL ödüyor.

İZMİR’DE POMPA FİYATLARI

İzmir'de de akaryakıt fiyatları 50 TL barajının üzerindeki yerini koruyor. Güncel verilere göre İzmir'de benzin 53.06 TL, motorin 54.62 TL ve LPG 28.33 TL üzerinden depolara doluyor.

Kaynak: Ekonomim