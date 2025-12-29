Türkiye'de tasarrufu teşvik etmek amacıyla uygulanan BES, yatırılan her katkı payına yüzde 30 oranında devlet desteği sağlıyor. Mevcut sistemde, hesabına 1.000 TL yatıran bir katılımcının birikimi, devletin 300 TL'lik eklemesiyle anında 1.300 TL'ye yükseliyor.

2025 ÜST LİMİTİ: 93 BİN 618 TL

Devlet katkısında bir üst sınır bulunuyor. Bu destek, yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarının yüzde 30'u ile sınırlandırılmış durumda. 2025 yılı verilerine göre;

Yıllık Toplam Ödeme Limiti: 312 bin 60 TL

Alınabilecek Maksimum Devlet Katkısı: 93 bin 618 TL

Yıl boyunca bu ödeme tutarına ulaşmayan katılımcılar, aradaki farkı tek seferde yatırarak 93 bin TL'yi aşan devlet desteğini alma hakkına sahip olabiliyor.

AİLE BOYU KAZANÇ İMKANI

BES, sadece bireysel değil, aile üyeleri adına da açılabiliyor. 18 yaş altı çocuklar da dahil olmak üzere üç kişilik bir ailede, her birey için üst limitten ödeme yapıldığında aile bütçesine toplamda 280 bin 854 TL'ye varan bir devlet katkısı girişi sağlanabiliyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPANLARA "VALÖR" UYARISI

Uzmanlar, yıl sonu ödemelerinde teknik bir detaya dikkat çekiyor. Nakit ödemeler sisteme anında yansırken, kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankaların valör süresi (işlem tarihi ile hesaba geçiş tarihi arasındaki fark) nedeniyle ödemenin 2026 yılına sarkma riski bulunuyor. Bu durum, 2025 yılı devlet katkısı hakkının kaybedilmesine yol açabiliyor. Avantaj kaybı yaşamamak için ödemelerin banka havalesi veya nakit olarak önceliklendirilmesi öneriliyor.

Kaynak: Cumhuriyet