Nestlé, 2019 yılında Herta Foods’un yüzde 60 hissesini Casa Tarradellas’a satarak bir ortaklık yapısına gitmişti. Bu iş birliği kapsamında; şarküteri ürünleri altı Avrupa ülkesinde, pizza ve milföy hamuru gibi ürünler ise özellikle Fransa ve Belçika pazarlarında güçlü bir grafik sergiliyordu. Atılan son imzalarla birlikte Nestlé, Herta markasıyla olan tüm bağlarını keserek hisselerini tamamen devretti.

İSPANYOL ŞİRKET AVRUPA’DA ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Herta markasının tam kontrolünü ele alan Casa Tarradellas, Avrupa’nın şarküteri ve hazır hamur pazarında hakimiyetini artırdı. 1976 yılında kurulan ve gelecek yıl 50. yaşını kutlamaya hazırlanan İspanyol gıda şirketi; pizza, taze hamur, sandviç ve işlenmiş et ürünlerinden oluşan geniş portföyüyle biliniyor.

İSPANYA’NIN EN POPÜLER MARKALARINDAN BİRİ

Kantar’ın "Brand Footprint" raporuna göre Casa Tarradellas, geçtiğimiz yıl İspanya’da en çok tercih edilen markalar listesinde 7. sırada yer alarak dikkat çekmişti. MARKA puanı 45.9 olarak kaydedilen şirket, bu yeni devralma ile global arenadaki operasyonel gücünü de pekiştirmiş oldu.

NESTLÉ’NİN ODAK NOKTASI DEĞİŞİYOR

Analistler, Nestlé’nin bu devir hamlesini; şirketin kahve, bebek maması, çikolata ve evcil hayvan gıdaları gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip temel kategorilerine odaklanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya