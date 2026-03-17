BofA TSI 12.47 itibarıyla yaklaşık 120 milyon TL’lik Akbank (AKBNK) hissesinden net alım yaptı. Akbank’ı sırasıyla; petrokimya devi Petkim (PETKM), savunma sanayiinin öncüsü Aselsan (ASELS), Garanti BBVA (GARAN) ve Kardemir D (KRDMD) takip ediyor. Kurumun alım tarafında özellikle bankacılık ve stratejik sanayi hisselerine yöneldiği görülüyor.

Kaynak: Forınvest

SATIŞ BASKISI DEV ŞİRKETLERİN ÜZERİNDE

Satış tarafında ise oldukça agresif bir tablo söz konusu. Listenin başında yaklaşık 285 milyon TL net satışla Koç Holding (KCHOL) yer alırken, onu 268 milyon TL ile Katılımevim (KTLEV) izliyor. Enerji sektörünün amiral gemisi Tüpraş (TUPRS), İş Bankası (ISCTR) ve Peker GYO (PEKGY) da BofA’nın en çok çıkış yaptığı diğer önemli hisseler arasında.

BANKACILIKTA İKİYE BÖLÜNEN TABLO

Dikkat çeken en önemli detay ise bankacılık sektöründeki farklılaşma. BofA, Akbank ve Garanti’de güçlü alıcı pozisyonundayken, İş Bankası’nda yaklaşık 200 milyon TL’lik satışla dikkat çekiyor. Genel toplamda satıcı pozisyonunda olan kurumun, günün geri kalanında bu dengeyi değiştirip değiştirmeyeceği yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

