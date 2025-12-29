Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 338 lira 13 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 243 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 55 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 621 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 272 milyon 452 bin 96 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 272 milyon 334 bin 55 metreküp olarak kayıtlara geçti.

(AA)