EPDK'nin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yüzer GES tanımı genişletildi. Yüzer GES'ler, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin su yüzeylerine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri olarak tanımlandı.

Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler tarafından, rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesislerinin santral sahaları kapsamında su yüzeylerine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri veya üniteleri de bu kapsamda yer alacak.

ÜRETİM LİSANSI VE TESİS DEVİRLERİNE SÜRE SINIRI

Öte yandan, önlisans ve lisans alma yükümlülüğüne ilişkin maddede yapılan değişiklikle, üretim lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin devrine ilişkin kurul onaylarının, kurulca belirlenen süre içinde devir işlemi tamamlanmadığı takdirde geçersiz sayılacağı hükme bağlandı.

Üretim tesislerinin satış, devir veya kiralama işlemlerine ilişkin kurul onaylarına da süre şartı getirildi. Buna göre, kurul tarafından altı aydan az olmamak üzere belirlenen süre içinde işlem tamamlanmazsa verilen onay geçersiz sayılacak ve yeniden kurul kararı alınmadan işlemlere devam edilemeyecek.

Söz konusu yönetmeliğin aynı yere birden fazla başvuru yapılması halinde öncelik hakkını belirleyen maddesinde yapılan değişiklikle de lisanssız üretim tesisi başvurusunun önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu saha ile kesişmesi veya çakışması durumunda, ilgili başvuru için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilecek.

Önlisans başvurularının değerlendirilmesinde ise rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularında, santral sahasının birden fazla bağlantı bölgesi içinde yer alması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü il sınırlarına göre, santralin kurulu gücü ile birlikte santral sahasının yüzde 50'sinden fazlasının bulunduğu bağlantı bölgesinde yer aldığı kabul edilecek.

ÖNLİSANS VE LİSANS TADİLLERİ

Önlisans süresinin mücbir sebepler kapsamında tadil edilebileceği yönetmelik kapsamında, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için verilen önlisansların ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda uzatılabileceği düzenlendi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisansına konu üretim tesisi sahası değişikliklerinin hangi şartlarda yapılabileceği de netleştirildi. Kömür santrallerinde stok ile kül depolama sahaları, jeotermal santrallerde akışkan isale hattı ile üretim ve re-enjeksiyon kuyu alanları, biyokütle santrallerinde ise atık ve kül stok sahası ile atık işleme alanlarının genişletilmesine yönelik saha değişiklikleri, bunun dışında bırakıldı.

YEKA için verilen önlisans ve üretim lisanlarının iptali, YEKA sözleşmesinin feshedildiğinin bakanlık tarafından EPDK'ye bildirilmesi durumunda yapılacak.

