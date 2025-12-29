Analist Adam Livingston tarafından paylaşılan veriler, dijital varlıkların geleneksel metallere karşı kurduğu üstünlüğü rakamlarla ortaya koydu. 2015 yılından bu yana Bitcoin’in yaklaşık yüzde 27.700 oranında değer kazandığını belirten Livingston, aynı dönemde gümüşün yüzde 400, altının ise yüzde 280 civarında kalan performansının Bitcoin'in yanında sönük kaldığını savundu.

Livingston, kripto paranın ilk yıllarındaki aşırı oynaklık göz ardı edilse dahi, aradaki farkın "kripto tezinin zaferi" olduğunu öne sürüyor.

ELEŞTİRMENLER ZAMAN ÇİZELGESİNE İTİRAZ EDİYOR

Ünlü altın savunucusu Peter Schiff ise bu kıyaslamaya sert bir yanıt verdi. Livingston’ı daha kısa bir döneme, yani son dört yıla odaklanmaya davet eden Schiff, "Zaman değişti, Bitcoin’in devri geçmiş olabilir" diyerek dijital varlıkların doyuma ulaştığını savundu.

Öte yandan Orange Horizon Wealth kurucu ortağı Matt Golliher, emtia fiyatlarının üretim maliyetlerine geri dönme eğiliminde olduğunu hatırlatarak; yükselen fiyatların, daha önce kârlı olmayan altın ve gümüş madenlerini yeniden devreye soktuğuna ve bunun arzı artırarak fiyatları dengeleyebileceğine dikkat çekti.

2025: DEĞERLİ METALLERİN İNTİKAM YILI

Bitcoin savunucuları uzun vadeli tabloya güvense de, 2025 yılı kıymetli metaller için "altın çağ" oldu:

Altın: Ons başına yaklaşık 4.533 dolar ile tarihi zirvesine ulaştı.

Gümüş: Ons başına 80 dolara yaklaşarak yatırımcısını şaşırttı.

Dolar Endeksi (DXY): Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek kıt varlıklara olan talebi körükledi.

Zaner Metals stratejisti Peter Grant, bu hareketlerin arkasında Fed’in 2026 yılına dair gevşeme politikası beklentileri ve artan jeopolitik gerilimlerin olduğunu belirtti.

"BİRİNİN YÜKSELMESİ İÇİN DİĞERİNİN DÜŞMESİ GEREKMİYOR"

Glassnode baş analisti James Check ve makro stratejist Lyn Alden gibi isimler ise bu iki varlığın rakip olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. Check, Bitcoin’in yükselmesi için altın veya gümüşün fiyatının düşmesine gerek olmadığını, her iki varlığın da aynı anda talep görebileceğini belirtti. Arthur Hayes de benzer bir görüşle; Fed’in genişlemeci politikaları ve zayıflayan doların, hem dijital hem de fiziksel tüm "kıt varlıkların" değerini genel olarak artıracağını vurguladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.