Şirket, Rönesans Yenilenebilir Enerji ile el sıkışarak kasasına 117 milyon doların üzerinde nakit girişi sağladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Zorlu Enerji'nin yüzde100 bağlı ortaklığı olan Gökçedağ Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.'nin tüm payları, Rönesans Yenilenebilir Enerji’nin iştiraki Etimesgut Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye devredildi.

Satış işleminin mali detayları ise şöyle şekillendi:

• Ödeme Şekli: Nakit ve peşin.

• Net Tahsilat: Kapanış tarihindeki borç ve yükümlülükler düşüldükten sonra Zorlu Enerji'ye ödenen net tutar 117.018.024 ABD doları oldu.

• Düşülen Yükümlülükler: Satış bedelinden, şirketin finansal ve ticari borçlarına karşılık gelen yaklaşık 4.18 milyon dolar (179.005.724 TL) mahsup edildi.

AÇIKLAMA NEDEN ERTELENDİ?

Zorlu Enerji, satış sürecine dair ilk kararın 20 Kasım 2025 tarihinde alındığını ancak yatırımcıları yanıltmamak adına açıklamanın bugüne (29 Aralık 2025) bırakıldığını belirtti.

Şirket yönetimi, devir bedelinin kapanış tarihindeki finansal tablolara göre netleşecek olması nedeniyle, "içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi" kararı aldıklarını ve kesin rakamlar ortaya çıkınca duyuruyu yaptıklarını ifade etti.

SEKTÖRDE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Bu satışla birlikte Zorlu Enerji, finansal yapısını güçlendirmek adına önemli bir nakit akışı sağlarken, Rönesans Grubu da yenilenebilir enerji portföyünü Gökçedağ Rüzgar Santrali ile genişletmiş oldu.

ZOREN HİSSELERİNDE TABLO NE DURUMDA?

ZOREN hisseleri son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Güncel verilere göre saat 17.40 itibarıyla 3.06 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Son bir ayda yaklaşık yüzde 7 civarında bir değer kaybı yaşasa da bugün gelen satış haberiyle birlikte yatay/hafif pozitif bir tepki potansiyeli taşıyor.

Son 1 yılda genel endeksin gerisinde kalarak yüzde30'un üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Bu durum, hissenin şu an "iskontolu" (ucuz kalmış) olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Hissenin 3.00 TL seviyesi psikolojik ve teknik bir destek noktası olarak çalışıyor. Analistler, 3.15 - 3.20 TL bandının üzerine atılması durumunda yukarı yönlü bir ivmelenme (tepki yükselişi) olabileceğini belirtiyor.

Piyasadaki bazı aracı kurumlar, ZOREN için 12 aylık HEDEF fiyatlarını mevcut fiyatın üzerinde (4.50 - 5.00 TL bandında) tutmaya devam ediyor.

Bu da mevcut seviyelerden yüzde40-yüzde50 civarı bir potansiyel anlamına gelebilir ancak bu hedefler piyasa koşullarına göre değişebilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.