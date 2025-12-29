Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,2 azalarak 1 milyar 829 milyon 296 bin 193 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00, 17.00, 18.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1719 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 850 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 867 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 300 lira olarak kayıtlara geçti.

(AA)

