Cuma günü altın vadeli işlemleri 4.550 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Ancak asıl sürprizi, fiziksel kıtlık endişeleri ve endüstriyel taleple parabolik bir yükseliş sergileyen gümüş yaptı; ons başına 75 doları aşan gümüş, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 150 kazanç sağladı.

KRİPTO YATIRIMCISINA "ALTINA DÖNÜN" ÇAĞRISI

Değerli metallerdeki bu görkemli yükselişe karşın, Bitcoin (BTC) yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Piyasaların deneyimli ismi Louis Navellier, "Altın fiyatlarının 2025'te neredeyse yüzde 70 artması ve çoğu kripto para biriminin değer kaybetmesiyle, kripto para yatırımcılarının altına yönelme zamanı geldi" dedi.

Navellier, altının merkez bankası alımlarıyla desteklenmesini, düşük oynaklığını ve yüksek likiditesini bu geçiş için temel gerekçeler olarak gösterdi.

"BİTCOİN NE ZAMAN YÜKSELECEK?" TARTIŞMASI

Kripto eleştirmeni Peter Schiff, ""Teknoloji hisseleri yükseldiğinde Bitcoin yükselmiyorsa, altın ve gümüş yükseldiğinde de yükselmiyorsa, ne zaman yükselecek? Cevap: Yükselmeyecek." dedi.

Öte yandan, Fundstrat’tan Sean Farrell bu durgunluğu "yıl sonu stratejilerine" bağlıyor. Farrell, yatırımcıların Aralık ayında "kaybeden" varlıkları satıp "kazananlara" yöneldiğini, ancak Ocak ayında tarihsel verilerin yeşil bir tabloya işaret ettiğini belirtti.

DEV KURUMLARDAN FİYAT REVİZYONU

Piyasadaki bu kan kaybı, Wall Street stratejistlerini de hedeflerini küçültmeye itti. Standard Chartered, Bitcoin için daha önce açıkladığı 200.000 dolarlık yıl sonu hedefini 100.000 dolara indirdi.

Bankanın dijital varlık sorumlusu Geoff Kendrick, 2026 yılı projeksiyonunu da 300.000 dolardan 150.000 dolara revize ederek temkinli bir duruş sergiledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.