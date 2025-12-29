Borsa İstanbul'da işlem gören Emek Elektrik A.Ş. (EMKEL), haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyerek yatırımcısını şaşırttı. Gün boyu taban seviyesinden kurtulamayan hissede, satış tarafındaki emir yoğunluğu dikkat çekti.

Derinlik Tablosunda "Satış Duvarı"

Paylaştığınız verilere göre, EMKEL hissesi günü 41,94 TL taban fiyatından kapattı. Derinlik tablosu incelendiğinde, en dikkat çekici nokta tabanda bekleyen devasa satış lotları oldu:

Tabanda Bekleyen Lot: 41,94 TL fiyat seviyesinde 7 milyonun üzerinde (7.098.946) satış emri eşleşmeyi bekliyor.

Aracı Kurum Dağılımı: Satışın Lideri Kim?

Günün aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, satışın tek bir merkezden yoğunlaştığını ortaya koyuyor:

A1 Capital Dominansı: Günün net satıcısı konumunda olan A1 Capital, toplam satışların %86,98'ini tek başına gerçekleştirdi. Kurumun net 403.368 adet satış yapması, hisse üzerindeki aşağı yönlü ivmeyi tetikleyen ana unsurlardan biri oldu.

Alıcı Tarafı Dağınık: Satışlar tek bir kurumda yoğunlaşırken, alıcı tarafında Ziraat, Deniz ve İş Yatırım gibi kurumların daha küçük paylarla (%16-%12 bandında) alım yaptığı, ancak bu talebin tabanı bozmaya yetmediği görülüyor.

Teknik ve Temel Görünüm

EMKEL için 2025 yılı genelinde sık sık devre kesicilerin devreye girdiği ve hissenin volatil bir seyir izlediği biliniyor. Son dönemde yatırımcı ilişkileri departmanındaki yapılanma ve bazı işlem yasakları gibi haber akışları da hisse üzerindeki spekülatif baskıyı canlı tutuyordu.

41,94 TL seviyesi, hissenin kısa ve orta vadeli grafiğinde kritik bir destek bölgesi olarak takip ediliyordu. Ancak tabanda bekleyen 7 milyon lotluk satış emri, piyasa açılışında bu baskının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

Editörün Notu: Taban serilerinde genellikle "panik satışı" (panic selling) hakim olur. Yarınki açılışta tabandaki bekleyen lot sayısının azalıp azalmayacağı, hissenin yönü için en önemli gösterge olacaktır.



