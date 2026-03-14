BIST 100 endeksi, haftalık bazda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan enstrüman oldu.

Hafta içerisinde 12.433,04 ile 13.441,36 puan bandında geniş bir dalgalanma sergileyen endeks, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 2,35 üzerinde, 13.092,93 puandan tamamlayarak güçlü bir duruş sergiledi.

ALTIN VE DÖVİZDE GÖRÜNÜM KARIŞIK

Güvenli liman altın ve döviz kanadında ise yatay ancak pozitif bir seyir hakimdi. Ancak euro tarafındaki geri çekilme dikkat çekti:

• Altın: Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,60 artışla 7.245 TL’ye ulaştı. Çeyrek altın 12.135 TL, Cumhuriyet altını ise 48.792 TL seviyelerinden haftayı kapattı.

• Döviz: ABD doları haftayı yüzde 0,29’luk sınırlı bir primle 44,1890 TL seviyesinden tamamlarken, euro yatırımcısına kaybettirdi. Euro, haftalık bazda yüzde 0,42 değer kaybederek 50,7570 TL’ye geriledi.

FON DÜNYASININ ŞAMPİYONU: HİSSE SENEDİ FONLARI

Yatırım ve emeklilik fonları da haftayı artıda kapatanlar arasındaydı. Genel yatırım fonları ortalama yüzde 0,59, emeklilik fonları ise yüzde 0,36 değer kazandı.

Fon kategorileri arasında zirveyi, borsadaki yükselişe paralel olarak yüzde 1,19 getiri oranıyla "hisse senedi" fonları göğüsledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.