Brent petrolün kritik seviyelerdeki seyri ve iç piyasadaki vergi düzenlemeleriyle birlikte vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde güncel fiyatları mercek altına aldı.

4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabela fiyatları netleşti.

ZAM VEYA İNDİRİM HABERİ VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna yansıyan 2,28 TL ve benzine gelen 95 kuruşluk artışın ardından piyasalarda sakin ancak temkinli bir bekleyiş hakim.

Uzmanlar, brent petrol fiyatlarının 115-120 dolar bandındaki seyrinin ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü baskının, önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişimlerini tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Sürücüler ve nakliye sektörü temsilcileri, özellikle motorin fiyatlarının 70 TL bandının üzerine yerleşmesinin maliyetler üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Bugün itibarıyla piyasada duyurulmuş yeni bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

4 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 63.82 TL

Motorin: 71.72 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 63.68 TL

Motorin: 71.58 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 64.79 TL

Motorin: 72.84 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 65.07 TL

Motorin: 73.11 TL

LPG: 34.79 TL