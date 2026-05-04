Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına yansımaya devam ediyor. İşte tabelada güncel fiyatlar.

Brent petrolün kritik seviyelerdeki seyri ve iç piyasadaki vergi düzenlemeleriyle birlikte vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde güncel fiyatları mercek altına aldı.

4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabela fiyatları netleşti.

ZAM VEYA İNDİRİM HABERİ VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna yansıyan 2,28 TL ve benzine gelen 95 kuruşluk artışın ardından piyasalarda sakin ancak temkinli bir bekleyiş hakim.

Uzmanlar, brent petrol fiyatlarının 115-120 dolar bandındaki seyrinin ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü baskının, önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişimlerini tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Sürücüler ve nakliye sektörü temsilcileri, özellikle motorin fiyatlarının 70 TL bandının üzerine yerleşmesinin maliyetler üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Bugün itibarıyla piyasada duyurulmuş yeni bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

4 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 63.82 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 63.68 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara
Benzin: 64.79 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir
Benzin: 65.07 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.76
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.65
Gazyağı 84.92
Tüm Akaryakıt Fiyatları

