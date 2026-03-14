Haftanın en dikkat çeken aktörü ise piyasa yapıcı rolüyle bilinen Bank of America (BofA) oldu.

Savaş fiyatlamalarının damga vurduğu haftada BofA, net satıcı pozisyonunda yer aldı.

Kurumun hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemler sonucunda toplam net hacmi -1.585.902.671 TL (yaklaşık 1.58 milyar TL satış) olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK HANGİ HİSSELERDEN ÇIKIŞ YAPILDI?

BofA’nın satış listesinin başında dev sanayi ve enerji şirketleri yer aldı. Kurumun en fazla satış yaptığı hisseler şunlar oldu:

• SASA: 24.1 milyon lot satışla listenin zirvesinde yer alan SASA, BofA’nın haftalık satışlarının yüzde 10,85’ini oluşturdu.

• CANTE: 17.4 milyon lotluk satışla ikinci sırada yer aldı.

• PEKGY & ADESE: Gayrimenkul ve perakende tarafında da yoğun satışlar gözlendi. PEKGY’de 16.7 milyon, ADESE’de ise 14.1 milyon lotluk çıkış gerçekleşti.

• PAHOL: 7.8 milyon lot satışla listeyi takip etti.

SATIŞ BASKISINA RAĞMEN ALINAN HİSSELER

Genel toplamda net satıcı olsa da BofA, stratejik olarak bazı hisselerde biriktirme yapmaya devam etti. Kurumun alım tarafında tercih ettiği kağıtlar şunlar oldu:

• ISCTR (İş Bankası C): 10.5 milyon lotluk alımla BofA’nın haftalık portföy girişlerinde yüzde 9,15 pay alarak lider oldu.

• GSRAY: Spor hisselerine olan ilgi dikkat çekti; kurum 8.1 milyon lot GSRAY topladı.

• PETKM: Enerji ve petrokimya devi Petkim, 7.8 milyon lotluk alımla listenin üçüncü sırasına yerleşti.

• PSGYO & SVGYO: Gayrimenkul sektöründe seçici davranan kurum, bu iki hissede toplamda yaklaşık 10 milyon lotluk pozisyon açtı.

