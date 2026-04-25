Vergi belirsizliği ve bürokratik engeller nedeniyle gümrüklerde bekleyen tonlarca altın, ülke içindeki primlerin son 11 haftanın en yüksek seviyesine fırlamasına neden oldu.

Hindistanlı bankalar, hükümetin gecikmeli izin kararına rağmen yeni ithalat hamlesi yapmaktan kaçınıyor.

Sektör temsilcileri, uygulanacak vergi oranlarına ilişkin net bir tablonun olmamasının bankaları temkinli olmaya ittiğini belirtiyor.

Bu belirsizlik nedeniyle tonlarca altın ve gümüş gümrük kapılarında "bekle-gör" moduna alınmış durumda.

11 HAFTANIN EN KESKİN YÜKSELİŞİ

Arzın bir anda kesilmesi, Hindistan iç piyasasında altın fiyatlarının üzerine eklenen primleri uçurdu.

• Geçen Hafta: Ons başına 4 dolar indirimli satışlar yapılıyordu.

• Bu Hafta: Ons başına 15 dolar prim seviyesine ulaşıldı.

Bu keskin dönüş, 7 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek yerel fiyat farkı olarak kayıtlara geçti.

İÇ TALEP "AKSHAYA TRİTİYA" SONRASI DİNLENMEDE

Nisan ortasında kutlanan ve altın alımlarının geleneksel olarak tavan yaptığı Akshaya Tritiya festivalinin ardından iç talepte bir doygunluk gözleniyor.

Şu an 10 gramı 151 bin rupi civarında seyreden fiyatların, 150 bin rupi barajının altına sarkması durumunda alıcıların yeniden kuyruğa girebileceği öngörülüyor.

KÜRESEL DENKLEM: ÇİN’DE CANLANMA, DÜNYADA JEOPOLİTİK BASKI

Hindistan’da arz krizi yaşanırken, dünyanın bir numaralı altın tüketicisi Çin’de tablo tam tersine döndü.

Fiziki talebin artmasıyla Çin’de ons başına primler 9-12 dolar aralığına yükseldi.

Ancak küresel piyasalarda altın için rüzgar biraz sert esiyor:

• Fiyat Baskısı: Altın, dört haftalık soluksuz yükselişinin ardından düşüş eğilimine girdi.

• Enflasyon Korkusu: Orta Doğu'daki gerilim ve tırmanan petrol fiyatları, enflasyon endişelerini tetikleyerek altın fiyatlarındaki dalgalanmayı besliyor.

Hindistan'daki bu "yapay" arz daralması, küresel altın fiyatlarındaki düşüş eğilimini ülke içinde tam anlamıyla hissettirmiyor.

Vergi belirsizliği çözülene kadar Hindistan halkı, dünya fiyatlarından daha pahalıya altın almaya devam edebilir.

