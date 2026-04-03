Hükümetin aldığı bu kararın en dikkat çekici noktası, kısıtlamaların hiçbir istisna tanımaması oldu.

DGFT, yeni kuralların önceden yapılmış sözleşmeleri, geri alınamaz akreditifleri, avans ödemelerini ve hatta sevkiyat halindeki ürünleri dahi kapsadığını belirtti.

Sektörde "geçiş düzenlemesi" olarak bilinen esnekliklerin bu kez uygulanmayacak olması, piyasada "şok etkisi" yarattı.

NEDEN YASAK GETİRİLDİ?

Kararın arka planında, özellikle Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarının bazı ithalatçılar tarafından vergi kaçırmak amacıyla kullanılması yatıyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bazı tüccarlar, Tayland gibi ülkelerden gelen değerli metalleri "taşsız takı" kategorisinde beyan ederek gümrük vergisi avantajlarından haksız yere yararlanıyordu.

Özellikle altın ve gümüşteki vergi farkları, sahte beyanlarla ithalatın suni şekilde artmasına neden olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Bu hamlenin kısa vadede Hindistan iç piyasasında şu etkileri yaratması bekleniyor:

Arz Daralması: Kısıtlamalar nedeniyle piyasaya giren fiziksel metal miktarında düşüş yaşanabilir.

Yerel Primler: İthalatın zorlaşması, Hindistan içindeki altın ve gümüş fiyatlarının küresel spot fiyatlara göre daha yüksek bir primle işlem görmesine yol açabilir.

Kayıt Dışı Riskler: İthalat kanallarının daralmasının, dolaylı olarak yasa dışı ticaret yollarını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor.

Hükümetin bu hamlesi, geçtiğimiz yıl platin ve gümüş takılar için getirilen geçici kısıtlamaların ardından gelen en kapsamlı "kalıcı" düzenleme olarak kayıtlara geçti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ALTIN TÜKETİCİSİ

Hindistan, dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, bu tür ithalat kısıtlamaların sadece yerel piyasayı değil, Londra ve New York gibi merkezlerdeki küresel emtia fiyatlarını da doğrudan etkileme potansiyeline sahip olduğunu savunuyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ HAFTAYI NASIL KAPATTI?

ABD ve Avrupa'da piyasalar "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla bugün kapalı. O nedenle altın ve gümüş için perşembe günü kapanışları, haftalık kapanış verileri olarak ele alınıyor.

Emtia piyasasının tatil moduna girmesiyle birlikte, yatırımcılar için haftalık performans karnesi netleşmiş oldu.

Haftalık bazda yüzde 7,35’lik güçlü bir ivme yakalayan gram altın, haftayı 6.706 TL seviyelerinden kapatarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ons tarafında ise 4.677 dolar seviyeleri test edilirken, altının yıllık bazdaki yüzde 75,24’lük getirisi, güvenli liman algısını bir kez daha pekiştirdi.

Haftanın asıl sürprizi ise gümüşten geldi. Gram gümüş, haftalık yüzde 7,87’lik artışla 104,74 TL bandına yerleşti. Aylık bazda -yüzde 17’lik bir düzeltme yaşamış olsa da geçen yıla oranla yüzde 152,76 değer kazanan gümüş, ana metaller arasında en yüksek yıllık getiriyi sunan enstrümanlardan biri oldu.

Veriler, kısa vadeli (aylık) geri çekilmelerin ardından değerli metallerin haftalık bazda güçlü bir toparlanma eğilimine girdiğini gösterdi. Özellikle gümüşün yıllık bazda altın performansını ikiye katlaması, endüstriyel ve yatırım talebinin gümüş kanadında çok daha agresif seyrettiğini kanıtlar nitelikte.

Piyasalar, tatil sonrası yeni haftaya bu dinamik rakamlarla başlangıç yapacak. ABD ile İran’dan gelecek mesajlar ise piyasaların yönünü belirleyecek.

