Altın piyasasında en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 820 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 813 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 705 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 570 milyon 611 bin 40,92 lira, işlem miktarı ise 981,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 982 milyon 830 bin 329,76 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak sıralandı.