Kurumdan yapılan açıklamada, Google'ın sunduğu çevrim içi reklamcılık hizmetleri kapsamında reklam veren ve reklam ajansı müşterilerine yönelik gerçekleştirdiği faturalandırma uygulamalarıyla ticari uygulamaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, çevrim içi reklamcılık sektörünün, reklam verenlerin dijital mecralar üzerinden hedef kitlelerine ulaşmasını sağlayan çok taraflı bir yapıya sahip olduğu kaydedildi.

Bu sistemde reklam verenlerle internet siteleri, uygulamalar ve benzeri dijital mecralarda reklam alanı sunan yayıncıların çeşitli reklam teknolojisi hizmetleri aracılığıyla bir araya getirildiği belirtilen açıklamada, bu hizmetler sayesinde dijital reklam envanterinin yazılımsal sistemler üzerinden pazarlandığı ve özellikle görüntülü reklamlar başta olmak üzere reklam alanlarının alım satımının büyük ölçüde otomatik süreçlerle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Sektördeki reklam faaliyetleri, reklam verenler, reklam ajansları ve dijital reklam hizmet sağlayıcıları arasında kurulan ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir. Reklam verenler ürün ve hizmetlerinin tanıtımı için reklam talebini ve bütçeyi sağlayan taraf konumundayken, reklam ajansları kampanyaların planlanması, uygun dijital mecraların seçilmesi, reklam bütçesinin yönetilmesi ve performans sonuçlarının raporlanması gibi alanlarda reklam verenlere stratejik ve ticari hizmet sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma konusu iddiaların Google'ın çevrim içi reklamcılık hizmetleri kapsamında hem reklam veren hem de reklam ajansı müşterilerine farklı tüzel kişilikler üzerinden faturalama yapmak suretiyle ayrımcı uygulamalarda bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu bildirilen açıklamada, ilgili incelemenin temelini, Google İrlanda üzerinden faturalandırılan reklam veren ve reklam ajansı müşterilerinin Türk vergi mevzuatı uyarınca stopaj yükümlülüğüne tabi olmasının, Türkiye üzerinden faturalandırılan reklam veren ve reklam ajansı müşterilerinin ise bu yükümlülüğe tabi olmamasının oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda uluslararası faturalandırma yapısı ve buna bağlı vergi yükümlülüklerinin aynı sınıflandırma içinde yer alan bazı teşebbüsler açısından farklı maliyet etkileri yaratıp yaratmadığı ile söz konusu uygulamaların ayrımcı sonuçlar doğurarak ilgili Kanun kapsamında hakim durumun kötüye kullanılması niteliği taşıyıp taşımadığı, özellikle reklam veren ve reklam ajansı müşterileri bakımından tabi oldukları sınıflandırmalar dikkate alınarak değerlendirildiği ifade edildi.

SORUŞTURMA, BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ BULUNDUĞU İÇİN AÇILDI

Google hakkında ocak ayında başlatılan ön araştırmada elde edilen bilgilerin, belgelerin ve yapılan tespitlerin 5 Mart'taki toplantıda müzakere edildiği, bulguların ciddi ve yeterli bulunarak Google hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma sürecinde Google'ın reklam veren ve reklam ajansı müşterilerini hangi ölçütler temelinde sınıflandırdığı, bu sınıflandırmanın objektif olup olmadığı, ilgili sınıflandırmanın faturalandırma uygulamasına nasıl yansıtıldığı ve teşebbüsler üzerinde ne şekilde bir maliyet etkisi yarattığı ile Google'ın reklam veren ve reklam ajansı müşterilerini tabi tuttuğu sınıflandırma temelinde başkaca ayrımcı davranışlar gerçekleştirip gerçekleştirmediği ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır."