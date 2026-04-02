MİA Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı programına 100 MW gücünde Mikro Modüler Reaktör (SMR) projesiyle başvurdu.

Projenin dört yıllık kapsamlı bir geliştirme takvimi, en az yüzde 51 yerli katkı hedefi ve yatırım vizyonuyla şekillendiği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda enerji teknolojileri alanında güçlü ve kalıcı bir konum elde etmenin hedeflendiği bildirildi. SMR yatırımı ile küresel ölçekte şekillenen yeni nesil enerji ve teknoloji değer zincirinde erken konumlanmanın amaçlandığı belirtildi. Bu girişimin, Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda yerli sanayinin küresel rekabet gücünü de destekleyecek bir kaldıraç görevi gördüğü aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"MİA Teknoloji, ileri nükleer teknolojiler alanında uluslararası ölçekte öncü konumda bulunan bir teknoloji sağlayıcı ile teknik iş birliği sürecini başlattı. Bu iş birliği kapsamında geliştirilen çözümler; entegre basınçlı su reaktörü (iPWR) temelli, modüler yapıya sahip ve farklı kurulum senaryolarına uyum sağlayabilecek esneklikte tasarlanıyor. Bu yaklaşım, hem teknolojik derinliği hem de uygulama çeşitliliğini artırarak projeyi küresel standartlara taşıyor."

"KESİNTİSİZ VE DÜŞÜK KARBONLU ENERJİ ARZI GEREKLİLİK HALİNE GELDİ"

Yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının arttığı dönemde kesintisiz ve düşük karbonlu enerji arzının stratejik bir gereklilik haline geldiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Proje, yalnızca enerji üretimini değil, aynı zamanda Türkiye'de kapsamlı bir SMR ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yerli sanayinin değer zincirine entegrasyonu, teknoloji transferi süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesi ve mühendislik kapasitesinin geliştirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Planlanan çalışmalar kapsamında üniversitelerle akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, nükleer enerji alanındaki kurum ve kuruluşlarla teknik koordinasyonun sağlanması ve uluslararası uzmanlarla bilgi ve deneyim paylaşımına dayalı ortak çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor."

"EN YÜKSEK GÜVENLİK VE KALİTE STANDARTLARINDA YÜRÜTECEĞİZ"

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin konuya ilişkin değerlendirmesinde, "SMR teknolojileri, küresel enerji dönüşümünün en stratejik bileşenleri arasına girmiş durumda. MİA Teknoloji olarak bu alana yaptığımız yatırım, sektörel bir tercihten öte, ülkemizin teknoloji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine duyduğumuz sorumluluğun somut ifadesidir. Uluslararası iş birliklerimiz ve entegre ekosistem yapımızla bu süreci en yüksek güvenlik ve kalite standartlarında yürüteceğiz. Bu yaklaşım, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin enerji ve teknoloji dinamiklerine de yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"BU PROJE MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİMİZİ İLERİ TAŞIYACAK"

Beltekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hayata geçirdiğimiz SMR projesi, Türkiye'nin enerji üretim paradigmasını dönüştürme potansiyeline sahip bütüncül bir vizyonun ürünüdür. Yerli sanayimizin bu sürece aktif katılımını sağlayarak, sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda yüksek katma değerli bir teknoloji ekosistemi inşa ediyoruz. Bu proje ile mühendislik kabiliyetlerimizi ileri taşıyacak, bilgi birikimimizi derinleştirecek ve ülkemizi nükleer teknolojiler alanında söz sahibi ülkeler arasına taşıyacak güçlü bir zemin oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde enerji, teknoloji ve dijitalleşmenin kesişim noktasında şekillenecek yeni dünya düzeninde, güçlü altyapılara sahip ülkeler öne çıkacak. MİA Teknoloji olarak biz, bu dönüşümün yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda yön vericilerinden biri olmayı hedefliyoruz. Attığımız bu adım; sürdürülebilirlik, güvenlik ve verimlilik ekseninde Türkiye'nin geleceğine yapılan uzun vadeli ve stratejik bir yatırımdır."