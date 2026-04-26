Ons altın, 2025-2026 döneminde yaşadığı tarihi parabolik yükselişin ardından şimdi en kritik teknik sınavını veriyor. 5.500 dolara yakın seviyelere ulaşan ve ardından belirgin biçimde geri çekilen XAU/USD paritesi, 26 Nisan 2026 itibarıyla yaklaşık 4.709 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasanın bu kritik eşiğini üç farklı yapay zeka modeli ChatGPT, Gemini ve Claude ayrı ayrı teknik verilerle analiz etti. Sonuç şaşırtıcı biçimde aynı noktada buluştu: 4.700-4.720 bandı, altının önümüzdeki haftalar için yönünü belirleyecek.

AYLIK GRAFİK: PARABOLİK YÜKSELİŞ VE TEPE BÖLGESİNDEKİ KARARSIZLIK

2016'dan bu yana aylık grafiğe bakıldığında tablo son derece çarpıcı. Yıllarca 1.500-2.000 dolar bandında yatay seyreden altın, 2024 başından itibaren dikleşen bir ivme kazandı ve 2025-2026 döneminde neredeyse dikey bir yükselişle tarihin en hızlı altın rallisine imza attı.

Ancak son aylık mumlar dikkat çekici bir uyarı veriyor: uzun fitiller, kırmızı-yeşil kararsız gövdeler ve zirve bölgesinde belirginleşen satış baskısı. Piyasa dilinde bu tablo "blow-off phase" yani trendin son ve en şiddetli fazına işaret edebilir. Bu trendin bitti anlamına gelmiyor; ama büyük oyuncuların bu seviyelerde kâr realizasyonuna gittiğine dair teknik sinyaller güçleniyor.

Altın Haftalık Grafik:

TEKNİK İNDİKATÖRLER NE DİYOR?

Teknik indikatörlerin genel özeti "güçlü al" işaret etse de tablo detaya inildiğinde çok daha karmaşık bir görüntü sunuyor.

İndikatör Değer Sinyal Ne Anlama Gelir? RSI (14) 50.95 Nötr Aşırı alım/satım yok. Piyasa karar aşamasında, yeni yönü bekliyor. MACD (12,26) 3.87 Al Pozitif bölgede. Ana trendin hâlâ yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. STOCH (9,6) 68.74 Al Al bölgesinde ancak aşırı alım sınırı olan 80'e yaklaşıyor. Momentum zayıflayabilir. STOCH RSI (14) 53.48 Nötr Merkez bölgede. Henüz net bir yön yok. ADX (14) 21.90 Sat 25 altındaki ADX güçlü bir trendin olmadığını gösterir. Mevcut hareket kararsız. Williams %R -42.97 Al Nötr bölgede, alım yönünde hafif eğilim var. ATR (14) 18.43 Düşük Hareketlilik Volatilite sıkışmış. Büyük kırılım öncesi sessizlik ya da konsolidasyon işareti. Ultimate Oscillator 56.65 Al Orta-güçlü alım bölgesinde. Bull/Bear Power (13) 0.07 Al Alıcılar hâlâ marginal üstünlükte, ama fark son derece dar.

ÜÇ YAPAY ZEKA ALTINI NASIL OKUDU?

Aynı teknik veriler üç farklı yapay zekaya sunuldu. Yorumlar farklı vurgular taşısa da kritik seviyeler ve genel senaryo çerçevesi örtüştü.

ChatGPT / En Sert Pozisyon: "Risk/Reward Artık Long Tarafında Değil"

ChatGPT, aylık grafikteki parabolik yükselişi "blow-off phase" yani trendin son ve en şiddetli fazı olarak nitelendirdi. Tepe bölgesindeki uzun fitiller ve kararsız mumların büyük oyuncuların mal boşalttığına işaret ettiğini vurguladı. 4.700 altı kırılırsa 4.500-4.200 bandına düzeltme gündeme gelebileceğini, 4.730-4.800 üstü olası bir spike'ın ise FOMO tuzağına dönüşebileceğini belirtti. Net kararı şu oldu: "Bu grafik alım fırsatı değil, risk yönetimi grafiği."

Gemini / Dengeli Okuma: "Konsolidasyon, Yön Netleşmesini Bekle"

Gemini, indikatörlerin "Güçlü Al" özetine dikkat çekerek ana trendin henüz bozulmadığını vurguladı. RSI'ın 50 civarında bulunmasını piyasanın yeni yöne kırılmak için enerji topladığı şeklinde yorumladı. MACD'nin pozitif bölgede olmasını ise ana trendin yukarı yönlü olduğunun kanıtı saydı. 4.719 üzerindeki günlük kapanışı "düzeltme bitti, yükselişe devam" sinyali olarak tanımladı.

Claude / Nüanslı Okuma: "ADX ve ATR Gözden Kaçıyor"

Claude analizi, diğer iki modelin atladığı iki kritik indikatöre odaklandı. ADX'in 21.9 seviyesiyle 25 altında olması, mevcut hareketin güçlü bir trend olmadığını gösteriyor. ATR'nin 18.4 ile düşük hareketlilik sinyali vermesi ise volatilitenin sıkıştığına işaret ediyor. Bu iki veri bir arada okunduğunda tablo net: büyük bir kırılım yaklaşıyor olabilir ama yön henüz belli değil. 4.700 tutarsa 4.730-4.770 toparlanması, kırılırsa 4.640-4.600 düzeltmesi olası.

TÜRKİYE YATIRIMCISI İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Gram altın, dolar/TL kuru nedeniyle ons fiyatındaki geri çekilmeyi kısmen absorbe etse de dolar bazlı düzeltme derinleşirse TL cinsinden altın fiyatları da baskı görebilir. Kısa vadeli yatırımcılar için 4.719 pivot seviyesi kritik takip noktası olmayı sürdürüyor. Uzun vadeli fiziksel altın tutanlar için aylık grafikteki yapısal yükseliş trendi henüz sona ermiş değil; olası düzeltmeler bu perspektiften alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir.

Takip edilmesi gereken başlıca göstergeler şunlar: haftalık kapanış seviyesi, ABD doları endeksi (DXY), Fed faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler. Bu dört faktör kısa vadede altının yönünü şekillendirecek.

PİVOT NOKTALARI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Pivot noktaları, teknik analizde bir varlığın önümüzdeki seansta nerede destek bulabileceğini ya da nerede dirençle karşılaşabileceğini önceden hesaplamak için kullanılan matematiksel seviyelerdir. Geçmiş seansın en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları baz alınarak hesaplanır. Profesyonel yatırımcılar ve kurumsal oyuncular bu seviyeleri yoğun biçimde takip ettiği için kendi kendini gerçekleştiren bir işlev de üstlenir: yani bir seviye önemli görüldüğü için önemli hale gelir.

Görsel: Gemini

Tablodaki beş farklı yöntem aynı fikri farklı matematiksel formüllerle hesaplar. Her birinin vurguladığı nokta biraz farklıdır.

Klasik (Standard) Pivot: En yaygın kullanılan yöntem. Önceki seansın yüksek, düşük ve kapanış ortalaması alınarak hesaplanır. Günlük işlem yapan yatırımcıların büyük çoğunluğunun referans aldığı temel seviyedir.

Fibonacci Pivot: Klasik pivot hesabına Fibonacci oranları (yüzde 38,2 - yüzde 61,8 gibi) uygulanır. Destek ve direnç seviyeleri daha hassas aralıklara bölünür. Altın gibi trend takip eden varlıklarda sıkça kullanılır çünkü Fibonacci seviyeleri bu piyasalarda tarihsel olarak güçlü tepki noktaları oluşturur.

Camarilla Pivot: Seviyeleri birbirine çok yakın hesaplar. Kısa vadeli, gün içi işlem yapanların (scalper) tercih ettiği yöntemdir. Dar bant içinde hızlı giriş-çıkış yapmak isteyenler için anlamlıdır. Altın gibi büyük hacimli varlıklarda bu seviyelerin çok dar kalması nedeniyle daha az belirleyicidir.

Woodie Pivot: Klasik yöntemden farkı kapanış fiyatına daha fazla ağırlık vermesidir. Kapanışın günün en önemli fiyat verisi olduğunu savunan analistlerin tercih ettiği hesaplama biçimidir.

Demark Pivot: Diğerlerinden en çok ayrışan yöntem. Günün açılış, kapanış ve yüksek-düşük ilişkisine göre farklı formüller kullanır. Yalnızca bir destek ve bir direnç seviyesi üretir; bu yüzden tabloda diğer sütunlar boş görünür. Trendin yönüne göre farklı hesaplama yapması nedeniyle dinamik bir yapıya sahiptir.

Peki bu tabloda neden hepsi aynı bölgeyi gösteriyor?

Beş farklı yöntemin pivot merkezi 4.717-4.719 bandında yoğunlaşıyor. Bu bir rastlantı değil. Farklı matematiksel formüllerin aynı noktada buluşması, o seviyenin piyasa için gerçek anlamda kritik olduğunu teyit eder. Teknik analizde buna "yakınsama" denir ve güçlü bir sinyal olarak kabul edilir. Altın şu an tam bu yakınsama bölgesinin hemen altında işlem gördüğü için 4.719 seviyesi hem teknik hem psikolojik açıdan kilit eşik olmaya devam ediyor.