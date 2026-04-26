İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularını araştırıyor.

26 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Gram altın alışta 6.814,23 TL, satışta 6.815,04 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın alışta 11.081,00 TL, satışta 11.206,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın

Yarım altın alışta 22.142,00 TL, satışta 22.372,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Tam altın

Tam altın alışta 43.420,54 TL, satışta 44.283,78 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını alışta 44.148,00 TL, satışta 44.607,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ata altın

Ata altın alışta 44.777,44 TL, satışta 45.913,86 TL seviyesinde bulunuyor.

Gremse altın

Gremse altın alışta 108.551,36 TL, satışta 111.049,05 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın

Ons altın alışta 4.708,82 dolar, satışta 4.709,39 dolar seviyesinde bulunuyor.