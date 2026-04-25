Borsa İstanbul’un dalgalı seyrettiği ve BIST 100 endeksinin negatif bölgede tutunmaya çalıştığı haftada, gözler dev sanayi kuruluşu Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerine çevrildi.

Bank of America (BofA), nisan ayının başında iştirakleri aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemler sonucunda SASA paylarındaki dolaylı pay oranının kritik eşik olan yüzde 5 seviyesini aştığını duyurmuştu. Nisan ayının ilerleyen günlerinde alımlarını artırdı.

20-24 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan haftalık aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, hissede stratejik bir el değişimine ve yabancı ilgisinin geri dönüşüne işaret ediyor.

BANK OF AMERİCA HAFTA BOYUNCA TOPLADI

Haftalık verilere göre SASA hisselerinde en büyük alıcı yüzde 22,78 pay ve 45,4 milyon lotluk net alımla yabancı yatırımcıların operasyonlarını yürüttüğü Bank of America oldu.

BofA’yı, 39 milyon lotla Bulls Yatırım takip ederken, alıcı tarafındaki bu konsantrasyon "yabancı yatırımcı hisseyi topluyor" yorumlarını güçlendirdi.

Haftalık alımlarda maliyetlerin 3,00 TL - 3,18 TL bandında yoğunlaştığı görülürken, ilk 5 alıcının toplam işlem hacmi 141,4 milyon lota ulaştı.

SATIŞ TARAFINDA YERLİ KURUMLAR HAKİM

Alıcı tarafındaki yabancı iştahına karşılık, satış tarafında yerli banka iştiraki aracı kurumların yoğunluğu dikkat çekti.

Haftanın en büyük satıcısı 44,8 milyon lotla Yapı Kredi Yatırım olurken, onu sırasıyla şu kurumlar izledi:

• İş Yatırım: 31,1 milyon lot

• İnfo Yatırım: 29,7 milyon lot

• Ak Yatırım: 21,7 milyon lot

KURUMSAL KARŞILAŞMA

Takas analizinde en dikkat çekici detaylardan biri, "diğer" olarak adlandırılan küçük yatırımcı/küçük ölçekli kurumlar grubunun hem alım hem de satım tarafında yaklaşık yüzde 29 ile neredeyse eşit paya sahip olması.

Bu durum, haftalık bazdaki sert hareketin daha çok büyük ölçekli kurumsal aktörler arasındaki bir "el değişimi" olduğunu kanıtlıyor.

PİYASA BEKLENTİSİ

BIST 100 endeksinin 14.212 - 14.616 puan bandında yön aradığı bir ortamda, SASA hisselerinde yabancıların net alıcı pozisyonuna geçmesi, orta vadeli projeksiyonlar için pozitif bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Analistler, yabancı girişinin devam etmesi durumunda hissenin endeksten pozitif ayrışabileceğini öngörüyor.

3 TL BARAJI AŞILDI

Borsa İstanbul'un dalgalı seyrettiği haftada, SASA hem takas verileriyle hem de teknik görünümüyle yatırımcısının radarına girdi.

Yabancı yatırımcıların alım iştahı, hissenin cuma günkü performansına yüzde 6’lık bir sıçrama olarak yansıdı.

Hisse, haftanın son işlem günlerinde sergilediği performansla dikkat çekici teknik seviyelere ulaştı:

• Güncel Fiyat: Hisse, haftayı 3,16 TL seviyesinden kapatırken, bir önceki kapanış olan 2,97 TL'ye göre yüzde 6,4 değer kazandı.

• Yıllık Zirve: 3,32 TL (Hisse, yıllık zirvesine sadece yüzde 5 uzaklıkta bulunuyor.)

• Haftalık ve Aylık Performans: SASA, aylık bazda yatırımcısına yüzde 32 getiri sunarak orta vadeli düşüş trendini kırmış görünüyor. Yıllık bazda ise hâlâ -yüzde 23,11 ile toparlanma sürecinde.

• İşlem Hacmi: Hafta kapanışında günlük işlem hacmi 11,8 milyar TL seviyesine ulaşırken, el değiştiren lot miktarı 3,8 milyar adet olarak kaydedildi. Bu hacim, hissedeki hareketliliğin güçlü bir momentumla desteklendiğini gösteriyor.

SASA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

SASA hisselerinde 3,16 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, yıllık zirve olan 3,32 TL'nin test edilmesini sağlayabilir.

Özellikle Bank of America kanalıyla gelen yabancı alımlarının devam etmesi, hissenin endeksteki negatif havadan bağımsızlaşmasına yardımcı oluyor.

Ancak yıllık bazdaki negatif tablonun tamamen silinmesi için kurumsal alımların sürdürülebilirliği kritik önem taşıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.