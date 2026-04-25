Borsa İstanbul'un gıda sektöründeki güçlü oyuncularından Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN), 20-24 Nisan haftasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Haftanın son işlem gününü yüzde 10 yükselişle tavan fiyattan tamamlayan hisse, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR: 6 AYDA DEVASA PRİM

SEGMN hisseleri sadece günlük değil, orta ve uzun vadeli performansıyla da göz dolduruyor. Hissenin güncel getiri tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Haftalık Getiri: %7,72

Aylık Getiri: %22,22

6 Aylık Getiri: %211,75

Kaynak: Investing

ARACI KURUM DAĞILIMI: DEVLER KARŞI KARŞIYA

20.04.2026 - 24.04.2026 tarihleri arasını kapsayan haftalık verilere göre, hissede gerçekleşen toplam net hacim -393.303.000 TL seviyesinde gerçekleşti. İlk 5 alıcının 962 milyon TL’lik alımına karşılık, ilk 5 satıcı 1.35 milyar TL’lik satış yaptı.

HAFTANIN ALICILARI (KİMİN ELİNDE TOPLANIYOR?)

Hissede en güçlü alım iştahını sergileyen kurum yabancı yatırımcıların izlediği Bank of America oldu:

Bank of America: 300.105 Lot (%19,91) – Maliyet: 65,87 TL

TEB: 250.915 Lot (%16,65) – Maliyet: 62,90 TL

Ziraat Yatırım: 197.062 Lot (%13,07) – Maliyet: 62,63 TL

Şeker Yatırım: 124.768 Lot (%8,28) – Maliyet: 67,60 TL

Destek Yatırım: 90.000 Lot (%5,97) – Maliyet: 62,18 TL

Diğer: 544.458 Lot (%36,12)

HAFTANIN SATICILARI (POZİSYON AZALTANLAR)

Satış tarafında ise yerli banka iştiraki aracı kurumların yoğunluğu dikkat çekti:

İş Yatırım: -664.673 Lot (%44,10) – Maliyet: 65,38 TL

Ak Yatırım: -321.445 Lot (%21,33) – Maliyet: 67,16 TL

Yapı Kredi Yatırım: -292.226 Lot (%19,39) – Maliyet: 63,93 TL

Oyak Yatırım: -39.220 Lot (%2,60) – Maliyet: 63,25 TL

Marbaş: -38.589 Lot (%2,56) – Maliyet: 69,13 TL

Diğer: -151.155 Lot (%10,03)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.