Goldman Sachs, petrol piyasasına ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, 2027 yılı için Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 80 dolara indirdi.

Raporda, ABD, Brezilya, Guyana, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek üretim artışlarının küresel petrol arzını güçlendireceği belirtildi. Artan arzın, orta vadede petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

2026 BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin Brent petrol beklentisinde ise değişikliğe gitmedi. Banka, Brent petrolün 2026'nın son çeyreğinde ortalama 90 dolar seviyesinde kalacağını öngördü.

Bu beklenti, kısa vadede jeopolitik risklerin ve enerji arzına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamalarda etkili olmaya devam edebileceğine işaret etti.

ÇİN'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ ETKİSİ

Raporda petrol talebi açısından Çin'e ayrıca dikkat çekildi. Goldman Sachs, Çin'de elektrikli araç kullanımının hızla yayılmasının petrol talebinde yapısal bir yavaşlama yarattığını belirtti.

Banka, talepteki bu zayıflamanın orta vadede petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ TAKİP EDİLİYOR

Goldman Sachs raporunda Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risklerin önemini koruduğuna da dikkat çekildi. Ancak mevcut arz fazlası ve zayıf talep görünümünün, olası arz şoklarının fiyatlar üzerindeki etkisini kısmen dengeleyebileceği ifade edildi.

Bu nedenle petrol piyasasında jeopolitik gelişmeler yakından izlenirken, arz-talep dengesi fiyat beklentilerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

DOLAR İÇİN ENERJİ VE YAPAY ZEKA VURGUSU

Banka ayrıca dolar görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Goldman Sachs'a göre enerji arzındaki riskler ve yapay zeka yatırımları, ABD ekonomisini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Raporda, enerji piyasalarındaki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde doların güçlü kalmasına destek vermeye devam edebileceği belirtildi.

PETROL TAHMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?

Petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler, küresel enflasyon görünümü, akaryakıt fiyatları, enerji şirketleri ve merkez bankalarının para politikası beklentileri açısından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki değişimler, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde akaryakıt maliyetleri ve cari denge üzerinde de etkili olabiliyor.