İş Yatırım, 20-24 Nisan 2026 haftasını kapsayan aracı kurum dağılım verilerini yayımladı. Kurumun toplam net hacmi -854.276.734 TL olarak gerçekleşti.
Yatırımcıların gayrimenkul ve enerji hisselerinde pozisyon topladığı, sanayi devlerinde ise satışa geçtiği görüldü.
ALIM TARAFI: GAYRİMENKUL VE ENERJİ ODAKLI TERCİHLER
Haftalık bazda İş Yatırım üzerinden yapılan alımlarda, portföylere en çok eklenen kağıtlar şunlar oldu:
PSGYO (Pasifik GYO): 76.145.013 Lot (%11,92) – Maliyet: 2,955 TL
EUREN (Europen Endüstri): 43.995.482 Lot (%6,88) – Maliyet: 5,738 TL
ESEN (Esenboğa Elektrik): 43.516.294 Lot (%6,81) – Maliyet: 4,09 TL
ISCTR (İş Bankası): 33.249.982 Lot (%5,20) – Maliyet: 14,824 TL
KONTR (Kontrolmatik): 26.805.674 Lot (%4,19) – Maliyet: 13,581 TL
Diğer: 415.351.766 Lot (%64,99)
SATIM TARAFI: SASA VE İZDEMİR ENERJİ’DE HACİMLİ ÇIKIŞ
Satış tarafında ise lot miktarlarının büyüklüğü ve özellikle sanayi hisselerindeki yoğunlaşma dikkat çekti:
SASA (Sasa Polyester): -87.448.237 Lot (%10,07) – Maliyet: 3,086 TL
IZENR (İzdemir Enerji): -32.905.147 Lot (%3,79) – Maliyet: 10,68 TL
PEKGY (Peker GYO): -28.783.295 Lot (%3,31) – Maliyet: 14,42 TL
PPITSV: -26.098.420 Lot (%3,00) – Maliyet: 0,503 TL
GSRAY (Galatasaray): -24.669.754 Lot (%2,84) – Maliyet: 1,163 TL
Diğer: -668.612.919 Lot (%76,98)
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.