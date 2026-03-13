Sanayi hisseleri son dönemde yatırımcıların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. “BIST sanayi hisseleri hangileri?”, “XUSIN nedir?”, “En büyük sanayi şirketleri hangileri?” gibi aramalar ciddi artış göstermiş durumda. Bunun temel nedeni ise üretim odaklı şirketlerin ekonomik büyüme, ihracat ve enflasyon dönemlerinde daha fazla ön plana çıkması.

BIST Sınai Endeksi (XUSIN) Nedir?

BIST Sınai Endeksi, Borsa İstanbul’da sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin toplandığı ana sektörel endekstir.

Bu endeks; demir-çelik, petrokimya, otomotiv, cam, seramik, kimya ve savunma sanayi gibi üretim temelli alanlarda faaliyet gösteren şirketleri kapsar. Banka veya holding hisselerinden farklı olarak, sanayi şirketlerinin performansı doğrudan üretim kapasitesi, ihracat hacmi ve küresel emtia fiyatlarıyla ilişkilidir.

BIST Sanayi Hisseleri Kaç Şirketten Oluşuyor?

XUSIN endeksinde 200’ün üzerinde şirket yer almaktadır. Bu sayı dönemsel olarak değişiklik gösterebilir çünkü endeks bileşenleri belirli periyotlarla güncellenir.

Endeks içinde hem BIST 30 kapsamındaki büyük ölçekli sanayi devleri hem de daha küçük ölçekli üretim şirketleri bulunur. Bu da yatırımcıya farklı risk profilleri arasında tercih yapma imkânı sunar.

En Büyük Sanayi Hisseleri Hangileri?

Piyasa değeri ve işlem hacmi açısından öne çıkan bazı büyük sanayi şirketleri şunlardır:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

SASA Polyester Sanayi A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Bu şirketler genellikle yüksek işlem hacmi, güçlü bilanço yapısı ve ihracat gelirleri nedeniyle yatırımcıların radarında kalmaya devam eder.

Sanayi Hisseleri Neden Bu Kadar Aranıyor?

Sanayi hisselerine olan ilginin artmasının birkaç temel nedeni var. Türkiye’de kapasite artış yatırımları sürerken ihracat pazarları genişliyor. Küresel emtia fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz hareketleri sanayi şirketlerinin kârlılığını doğrudan etkiliyor.

Ayrıca savunma, enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları gibi temalar sanayi şirketlerini stratejik hale getiriyor. Bu nedenle yatırımcılar “en iyi sanayi hisseleri” veya “ucuz sanayi hisseleri” gibi aramalarla fırsat kolluyor.

Sanayi Hisseleri Seçerken Nelere Bakılmalı?

Sanayi hisselerinde sadece fiyat hareketine odaklanmak yeterli değildir. Şirketin üretim kapasitesi, ihracat oranı, borçluluk seviyesi ve yatırım planları dikkatle incelenmelidir. Özellikle döviz geliri yüksek şirketler, kur dalgalanmalarına karşı farklı dinamikler gösterebilir.

BIST Sanayi Endeksi (XUSIN), Türkiye ekonomisinin üretim gücünü temsil eden en önemli göstergelerden biridir. Endekste 200’ün üzerinde şirket yer alırken, büyük ölçekli ve yüksek hacimli hisseler yatırımcıların odağında kalmaya devam etmektedir.

Sanayi hisselerini değerlendirirken makro ekonomik veriler, emtia fiyatları ve şirket bilançoları birlikte analiz edilmelidir.