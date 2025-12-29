Küresel veri analitiği pazarının liderlerinden Verisk (VRSK), mülk hasar tahmini ve sigorta çözümleri sunan Rooftop firmasını satın alma planından geri adım attı. Yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki bu dev birleşme, düzenleyici kurumların "antitröst" (tekelcilik karşıtı) engeline takıldı.

FTC’den "Rekabet Azalır" Uyarısı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), geçtiğimiz aylarda söz konusu satın alma işlemini durdurmak için hukuki süreç başlatmıştı. Komisyon, Verisk’in halihazırdaki pazar gücüyle Rooftop’ı bünyesine katmasının, mülk hasar yazılımı sektöründe rekabeti ortadan kaldıracağını, bunun da sigorta şirketleri ve dolayısıyla tüketiciler için fiyat artışlarına yol açabileceğini savundu.

"Uzun Sürecek Hukuki Süreç Tercih Edilmedi"

Verisk cephesinden yapılan açıklamada, şirketin hala bu birleşmenin sektöre değer katacağına inandığı ancak belirsiz ve uzun sürecek bir hukuki mücadele yerine kaynaklarını mevcut stratejik hedeflere yönlendirmeyi tercih ettikleri belirtildi. Şirket, anlaşmanın feshedilmesiyle birlikte odağını organik büyümeye ve diğer yatırım fırsatlarına kaydıracak.

Pazarın Geleceği Merak Konusu

Bu iptal kararı, son dönemde ABD hükümetinin büyük teknoloji ve veri şirketlerinin birleşmelerine yönelik takındığı sert tutumun bir başka kanıtı olarak görülüyor. Uzmanlar, Verisk’in bu hamlesinin ardından Rooftop’ın farklı yatırımcılarla masaya oturup oturmayacağını yakından takip ediyor.