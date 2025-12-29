Masayoshi Son liderliğindeki SoftBank Group, yapay zeka (AI) dünyasında fiziksel altyapının öneminin artmasıyla birlikte dev bir satın almaya imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre SoftBank, veri merkezi ve telekomünikasyon kuleleri konusunda uzmanlaşmış yatırım yönetimi şirketi DigitalBridge Group'u hisse başına 16 dolar nakit ödeyerek satın alacak.

Yapay Zeka Yarışında "Altyapı" Stratejisi

SoftBank kurucusu Masayoshi Son, son dönemde yaptığı açıklamalarda geleceğin tamamen yapay zeka odaklı olacağını vurgulamıştı. Bu satın alma, SoftBank’ın sadece yazılım ve çip (Arm) alanında değil, aynı zamanda bu teknolojilerin çalışması için gereken dev veri merkezleri ve fiber ağlar konusunda da söz sahibi olma hedefini perçinliyor.

Piyasa Primi: Teklif edilen hisse başına 16 dolarlık fiyat, DigitalBridge’in son kapanış fiyatının yaklaşık %15 üzerinde bir değere tekabül ediyor.

Bağımsız Yönetim: Satın alma süreci tamamlandıktan sonra DigitalBridge, mevcut CEO Marc Ganzi yönetiminde SoftBank bünyesinde bağımsız bir birim olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Zaman Çizelgesi: Dev işlemin, hissedar onayları ve yasal prosedürlerin ardından 2026 yılının ikinci yarısında sonuçlanması bekleniyor.

Piyasalarda Coşkuyla Karşılandı

DigitalBridge, yaklaşık 108 milyar dolarlık devasa bir varlık portföyünü yönetiyor. Satın alma haberinin ardından şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde sert bir yükseliş gösterdi. Analistler, bu hamlenin SoftBank'ın OpenAI ve Oracle gibi devlerle üzerinde çalıştığı "Stargate" adlı küresel yapay zeka altyapı projesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Bu hamleyle birlikte SoftBank, yapay zeka ekosisteminin hem beyni (çip tasarımı) hem de gövdesi (veri merkezleri) üzerinde kontrol sahibi olmayı planlıyor.