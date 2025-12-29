Akademik çalışmaları ve makroekonomik analizleriyle tanınan Doç. Dr. Cem Çakmaklı, Türkiye'nin önümüzdeki döneme ait enflasyon beklentilerini dijital mecralarda takipçileriyle paylaştı. Çakmaklı'nın ekonometrik modeline göre, 2026 yılı dezenflasyon sürecinin hız kazandığı bir yıl olacak.

Yıl Sonunda HEDEF: %23-24 Bandı

Hazırlanan projeksiyona göre, 2026 yılına %30 seviyelerinde girmesi beklenen yıllık enflasyonun, yıl boyunca kademeli bir düşüş trendi izlemesi öngörülüyor. Modelin sonuçları, 2026 yılının Aralık ayında enflasyonun %23,7 seviyesine kadar gerileyeceğini gösteriyor.

"Bu Bir Nokta Tahmini Değil"

Çakmaklı, paylaştığı verilerin sadece tek bir rakamdan ibaret olmadığını, ekonomik dinamikler ve belirsizliklerin de modelde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Analizde şu detaylar öne çıktı:

Kademeli Düşüş: Enflasyonda sert dalgalanmalar yerine veri odaklı ve zamana yayılan bir gerileme bekleniyor.

Belirsizlik Faktörü: Tahminler belirli bir güven aralığında sunulurken, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin bu seyir üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Veri Odaklı Yaklaşım: Tahminin temelinde, geçmiş veriler ve mevcut ekonomik göstergelerin harmanlandığı karmaşık bir ekonometrik altyapı bulunuyor.

Uzmanlar, Çakmaklı’nın bu analizinin, piyasa beklentileri ve orta vadeli program hedefleriyle uyumu açısından kritik bir referans noktası oluşturabileceğini belirtiyor.