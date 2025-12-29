Yıl boyunca yatırımcısına kazandıran teknoloji hisseleri, pazartesi günü satış baskısının merkezindeydi.

Özellikle yapay zeka ve otomotiv sektörünün devleri Nvidia (NVDA) ve Tesla (TSLA) hisselerinde yaşanan yüzde1'in üzerindeki değer kayıpları, piyasanın genelini negatif etkiledi.

Kapanış rakamlarına göre tablo şu şekilde şekillendi:

• Nasdaq Bileşik Endeksi: TEKNOLOJI hisselerindeki düşüşle en büyük kaybı yaşayarak yüzde0,6 geriledi.

• S&P 500: Günü yüzde0,3 düşüşle tamamladı.

• Dow Jones: Sınırlı bir kayıpla yüzde0,1 oranında geri çekildi.

GÜMÜŞTE "80 DOLAR" ŞOKU

Piyasalardaki asıl hareketlilik emtia cephesinde yaşandı. Rekor seviyeleri test eden değerli metaller, hızlı bir düzeltme hareketiyle karşılaştı.

• Gümüş (Silver): 80 Dolar seviyesini aşarak tarihi bir zirve yaptıktan hemen sonra sert bir satış dalgasıyla karşılaştı ve günü yüzde7'ye varan bir düşüşle tamamladı.

• Altın (Gold): Güvenli liman talebiyle yükselen altın vadeli işlemleri de bu dalgadan nasibini alarak yüzde3'ün üzerinde değer kaybetti.

2025 Bilançosu: Trump Vergilerine Rağmen Güçlü Kazanç

Yılın son günlerinde yaşanan bu geri çekilmeye rağmen, 2025 yılı ABD borsaları için oldukça kazançlı bir yıl olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

Nisan ayında Başkan Trump’ın kapsamlı gümrük vergilerini yürürlüğe koymasıyla kısa süreli bir "ayı piyasası" korkusu yaşayan Nasdaq, buna rağmen yıl genelinde yüzde22'nin üzerinde getiri sağlayarak liderliği elinde tutuyor.

Geniş tabanlı S&P 500 yüzde17, sanayi ağırlıklı Dow Jones ise yüzde14 artışla yılı kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalar şu anda, tarihsel olarak yükseliş eğilimi gösteren "Noel Baba Rallisi" döneminin içinde bulunuyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ FED TUTANAKLARINDA

Yılbaşı öncesi yatırımcıları nispeten sakin bir veri takvimi beklese de, haftanın en kritik gelişmesi çarşamba günü yaşanacak.

Yatırımcılar, Federal Rezerv'in (Fed) bu ay başında gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarına odaklanmış durumda.

Tutanaklar, 2026'nın ilk faiz kararı için ipuçları barındıracak. Piyasa beklentileri şu yönde:

• Ocak Ayı: Yatırımcıların yüzde80'i Fed'in faizleri sabit tutacağını öngörüyor.

• Mart Ayı: Mart toplantısı için ise kafalar karışık; tutanakların komite içindeki görüş ayrılıklarını netleştirmesi bekleniyor.