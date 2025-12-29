BIST 100 endeksi, güne 17,02 puan ve yüzde 0,15 artışla 11.311,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.150,90 puanı, en yüksek 11.324,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 değer kaybederek 11.150,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 144,46 puan ve yüzde 1,18 azalışla 12.084,79 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,27, sanayi endeksi yüzde 1,93, HIZMETLER endeksi yüzde 1,77 ve mali endeks yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 82'si geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN ile DESTEK FINANS FAKTORING AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 324 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 324 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 230 bin 2 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,42 bileşik getirisi yüzde 37,38 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,8242, satışta 42,9958 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7356, satışta 42,9069 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1784, sterlin/dolar paritesi 1,3494 ve dolar/yen paritesi 156,158 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,85 artışla 61,6 dolardan işlem görüyor.

(AA)