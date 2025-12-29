Yılın son günlerine doğru hızla ilerlerken gümüş rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasanın parlayan yıldızı olan gümüş, yeni zirveye imza attı.

ONS gümüş TSI 02.20 itibarıyla 83,97 dolara yükselerek yeni rekorunu kırdı. Yine aynı saatlerde gram gümüş ise 115,93 TL’yi görerek yeni zirveyi test etti.

Gram gümüş TSI 07.38 itibarıyla 110,37 TL’den, ons gümüş ise 79,87 dolardan işlem gördü.

