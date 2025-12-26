Ekonomi dünyasında dengeler radikal bir biçimde değişiyor. 2025 yılı boyunca sergilediği %150’yi aşan muazzam yükselişle dikkatleri üzerine çeken gümüş, Aralık ayının son günlerinde ons başına 75 dolar seviyesini test ederek toplam piyasa değerini 4,04 trilyon dolara taşıdı. Aynı süreçte yaklaşık 4,02 trilyon dolar seviyesinde seyreden teknoloji devi Apple, bu yükselişle birlikte küresel varlık sıralamasında dördüncü sıraya geriledi.

Varlık Sıralamasında Yeni Tablo

Bu değişimle birlikte, dünyadaki en değerli varlıklar listesi şu şekilde güncellendi:

Altın: ~18,5 Trilyon GÜMÜŞ: ~4,04 Trilyon

GÜMÜŞÜ ZİRVEYE TAŞIYAN "KUSURSUZ FIRTINA"

Analistler, gümüşün bu denli kısa sürede Apple gibi bir devi geride bırakmasını rastlantı olarak görmüyor. Bu yükselişin arkasında üç temel sütun bulunuyor:

Yeşil Teknoloji ve Yapay Zeka: Gümüş, güneş panellerinden 5G altyapısına, elektrikli araçlardan yapay zeka çiplerine kadar modern teknolojinin her alanında "vazgeçilmez" hale geldi. Endüstriyel talep, 2025 yılında tarihi bir rekor kırdı.

Kritik Maden Statüsü: ABD ve AB'nin gümüşü "stratejik ve kritik mineral" listesine alması, kurumsal yatırımcıların metale bakışını tamamen değiştirdi.

Yapısal Arz Açığı: Maden üretiminin son 5 yıldır talebin gerisinde kalması, COMEX ve Londra depolarındaki fiziksel gümüş stoklarını kritik seviyelere indirdi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? 2026 ÖNGÖRÜLERİ

Yatırımcıların aklındaki en büyük soru: "Bu bir balon mu yoksa yeni bir çağın başlangıcı mı?"

Ekonomi uzmanları, gümüşün hala altına kıyasla "ucuz" kaldığına dikkat çekiyor. Altın/Gümüş Rasyosundaki daralmanın devam etmesi durumunda, 2026 yılı için ons başına 85$ ile 100$ arası hedefler artık "uçuk" tahminler olarak görülmüyor.

Ancak uyarılar da var: Kısa vadede RSI göstergelerinin aşırı alım bölgesinde olması, Ocak 2026'da sert kar satışlarını tetikleyebilir. Yine de, Fed'in faiz indirim döngüsünde kalması ve jeopolitik risklerin sürmesi, gümüşün "güvenli liman" özelliğini 2026’da da ön planda tutacak gibi görünüyor.

Analist Notu: "Gümüş artık sadece bir emtia değil, dijital ve yeşil ekonominin yeni yakıtı. Apple’ı geçmesi, paranın artık yazılımdan ziyade somut ve stratejik kaynaklara aktığının en büyük kanıtıdır."