24 Aralık 2025 itibarıyla gümüş piyasası tarihi bir ralliye sahne oluyor. Ons gümüş 72,50 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların zirvesine yerleşirken, Bank of America (BofA) yayımladığı son analizle yatırımcıları kritik eşikler konusunda uyardı.

GÜNCEL RAKAMLAR VE ANALİZ

Ons Gümüş: 72,55 Dolar

Gram Gümüş: 96,25 TL

Altın/Gümüş Rasyosu: 61,80

BOFA’DAN KRİTİK SEVİYE UYARILARI

Bank of America stratejistleri, gümüşteki yükselişin "fiziksel arz açığı" ve "yeşil enerji talebi" ile desteklendiğini ancak fiyatların aşırı alım bölgesine girdiğini belirtti. Bankanın dikkat çektiği teknik seviyeler şunlar:

75,00 Dolar Direnci: BofA, bu seviyenin kısa vadeli en güçlü engel olduğunu ve kâr realizasyonlarının burada yoğunlaşabileceğini öngörüyor.

68,50 Dolar Desteği: Olası geri çekilmelerde bu seviyenin korunması, yükseliş trendinin devamı için hayati önem taşıyor.

80 Dolar Hedefi: 75 dolar direncinin hacimli geçilmesi durumunda, bankanın bir sonraki ana hedefi 80-82 dolar bandı.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Banka raporuna göre, güneş paneli üretimi ve elektrikli araçlardaki gümüş kullanımının rekor düzeye ulaşması, maden arzının ise sabit kalması fiyatları yukarı itiyor. Fed’in faiz indirim döngüsü ve dolar endeksindeki zayıflık, gümüşü emtia grubunda en çok kazandıran varlık konumuna getirdi.

BofA, yatırımcıların 72 dolar üzerindeki işlemlerde yüksek volatiliteye karşı hazırlıklı olmaları ve stop-loss (zarar durdurma) seviyelerini güncellemeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.