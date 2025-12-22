Emtia piyasalarında 2025 yılının son günleri büyük bir heyecana sahne oluyor. Haftanın ilk işlem gününde gram gümüş, yurt içinde rekor tazeleyerek yatırımcısını heyecanlandırdı. Finans koridorlarından gelen son raporlar ise gümüşteki asıl fırtınanın 2026 yılında kopacağını gösteriyor.

💰 Piyasada Son Durum: Gram Gümüş Zirveye Demir Attı

Bugün sabah saatlerinde gelen alımlarla birlikte gram gümüş 95,60 TL seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek kapanışına hazırlanıyor. Uluslararası piyasalarda ise ons gümüş 69,50 dolar seviyesinde işlem görerek, son 10 yılın en güçlü direnç noktasını zorluyor.

🚧 "70 Dolar" Eşiği Geçilirse Ne Olur?

Analistlere göre gümüşün önündeki en büyük engel 70 dolarlık psikolojik ve teknik sınır. Uzmanlar, bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış gelmesi durumunda gümüşün "hiper-boğa" evresine gireceğini belirtiyor. Endüstriyel talebin, özellikle yeşil enerji ve yarı iletken sektöründeki devasa gümüş ihtiyacının bu yükselişi tetiklediği ifade ediliyor.

🏦 Dev Bankalar Tek Tek Açıkladı: İşte Yeni 2026 Hedefleri

Dünyanın en büyük finans kuruluşları, gümüşteki arz sıkıntısını ve artan talebi gerekçe göstererek 2026 hedeflerini güncelledi. İşte o çok konuşulan rakamlar:

Goldman Sachs: "Gümüş, 2026'da altını tahtından edebilir. Yeni hedefimiz ons başına 72 dolar."

JP Morgan: "Fiziki gümüş stoklarındaki erime fiyatları yukarı itiyor. 2026 projeksiyonumuzu 65 dolar olarak revize ettik."

UBS: "Endüstriyel talep patlamasıyla birlikte gümüşün 2026 ortasında 60 dolar bandında dengelenmesini bekliyoruz."

Bank of America: "En iyimser senaryoda gümüşte 75 dolar seviyeleri hayal değil."

📈 Yerli Yatırımcı İçin Kritik Soru: Gram Gümüş 120 TL Olur mu?

İç piyasada dolar/TL kurundaki stabil seyir ve ons gümüşteki bu devasa beklentiler birleştiğinde, yerli uzmanların gram gümüş tahmini dudak uçuklatıyor. Birçok yerli analist, 2026 yılının ilk yarısında gram gümüşün 120 TL - 140 TL bandına yerleşebileceğini öngörüyor.

⚠️ Uzman Uyarısı: "Düzeltmelere Dikkat!"

Piyasa stratejistleri, bu denli sert yükselişlerin ardından kısa süreli "kar satışlarının" gelmesinin sağlıklı olduğunu hatırlatıyor. Ancak genel trendin yukarı yönlü olduğu ve gümüşün 2026 yılında portföylerin en çok kazandıran varlığı olmaya aday olduğu vurgulanıyor.

Editörün Notu: Bu haberde yer alan bilgiler piyasa verileri ve kurum tahminlerinden derlenmiş olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir.