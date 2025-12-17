ABD merkezli dev finans kuruluşları, gümüş piyasasındaki "yapısal açık" ve patlayan endüstriyel talep sonrası sessizliğini bozdu. Bank of America, Citi ve Saxo Bank gibi devler 2026 projeksiyonlarını yukarı yönlü revize ederken, masadaki yeni hedef artık 50 dolar değil, "3 haneli" (100$+) seviyeler.

Küresel emtia piyasalarında rüzgar tersine döndü. Yıllardır altının gölgesinde kalan gümüş, enerji dönüşümü ve yapay zeka devriminin vazgeçilmez metali haline gelince, Wall Street analistleri hesap makinelerini yeniden ellerine aldı. ABD’li dev bankalar, yayınladıkları peş peşe raporlarla gümüş için fiyat hedeflerini güncellerken, piyasanın en cesur stratejistleri "tarihi bir kırılma" yaşanacağını ve fiyatların 3 haneli rakamları (100 dolar ve üzeri) test edebileceğini öngörüyor.

RAPORLAR REVİZE EDİLDİ: "ESKİ HEDEFLERİ UNUTUN"

2024 ve 2025 başlarında 30-40 dolar bandında gezinen tahminler artık tarih oldu. Aralık 2025 itibarıyla masaya konan yeni raporlarda "Boğa Piyasası" (Bull Market) resmen ilan edilmiş durumda.

Bank of America (BofA): Kurum, gümüşün endüstriyel talebinin maden arzını çoktan aştığını belirterek 2026 hedefi için 65 doları işaret etti. Ancak bankanın "Blue Sky" (en iyimser) senaryosunda bu rakamın çok daha yukarılara açık olduğu vurgulanıyor.

Citi: "Gümüşte kusursuz fırtına" tanımını kullanan banka, boğa senaryosunda fiyatların 70 doları aşabileceğini, tarihi zirvelerin (50$) kırılması durumunda ise hareketin parabolik bir yükselişe dönebileceğini belirtti.

ÇARPICI İDDİA: "100 DOLAR ARTIK HAYAL DEĞİL"

Piyasadaki en çarpıcı çıkış ise stratejistlerden geldi. BNP Paribas Fortis Baş Stratejisti Philippe Gijsels ve sektörün önde gelen maden CEO'ları, mevcut makroekonomik tablonun gümüşü 100 dolar (3 hane) seviyesine taşıyacak güce sahip olduğunu savunuyor.

Analistlere göre gümüşü 3 haneye taşıyacak "kutsal üçlü" şu şekilde:

Stokların Tükenmesi: Londra (LBMA) ve New York (COMEX) depolarındaki fiziki gümüş rezervleri alarm veriyor.

AI ve Yeşil Enerji: Güneş panelleri ve yapay zeka çipleri için gümüşe olan "açlık", maden üretim hızının çok üzerinde.

Fed'in Faiz İndirimleri: Düşen faizler ve zayıflayan dolar, gümüş rallisine benzin döküyor.

"ALTIN/GÜMÜŞ RATOSU ÇÖKEBİLİR"

Uzmanlar, yatırımcıların özellikle Altın/Gümüş rasyosuna dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Tarihsel olarak bu oran ne zaman sıkışsa, gümüş altından 2-3 kat daha hızlı değer kazanıyor. Bankaların ortak görüşü net: Eğer gümüş 50 dolar seviyesindeki "psikolojik barajı" hacimli kırarsa, 3 haneli rakamlara giden yolun kapısı ardına kadar açılacak. Piyasa şimdi nefesini tuttu; 2026, gümüşün yüzyılı mı olacak?

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.